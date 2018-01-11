秋冬氣喘易發作 肥胖風險高

2018-01-11

記者林惠琴／台北報導

季節變化容易造成氣喘發作，秋冬是春夏的1.7倍，醫師指出，除了空氣污染是常見影響因素外，有其他共病的氣喘患者，發作機率較高，且肥胖也是罹患氣喘風險因子之一，呼籲氣喘患者要積極治療，同時民眾必須注意體重控制。

林口長庚醫院胸腔內科主治醫師林鴻銓表示，氣喘患者經常存在共病問題，會影響病況控制成果、生活品質，有其他共病族群的氣喘發作機率高於無共病族群，其中常見共病包含過敏占82.9%、胃食道逆流39%、高血壓33.3%、高血脂症21%，或是糖尿病、脂肪肝代謝性症候群17.1%等。

林鴻銓指出，遠離氣喘也要注意體重控制，英國研究發現，肥胖婦女被診斷氣喘機率為一般人的2倍；美國研究發現，青春期初期體重過重或肥胖者，之後氣喘比例約為其他人的3倍；台灣則是發現，腹部肥胖的兒童，罹患氣喘風險是一般人的1.6倍。

台灣氣喘諮詢協會理事長葉國偉說明，氣喘是一種無法根治的慢性疾病，秋冬氣喘發作是春夏的1.7倍，長期沒回診、用藥，一旦發作可能致命，以12歲以下兒童為例，約每7人就有1人罹患氣喘，但最近1年未定期回門診追蹤的比例逾7成，且有82.6%沒有遵從醫囑，其中74.2%自覺控制良好而自行停藥，成為氣喘控制不佳的危險因素。

現年63歲的氣喘患者張先生，長達8年未持續用藥，期間因氣喘發作而掛急診超過8次，甚至在開車途中咳了一聲造成腦充血、眼前一片空白，後來規律服藥、控制良好。

葉國偉指出，目前推出「悠遊氣喘2.0」APP，設置用藥、回診領取慢性處方箋提醒，還可透過自我氣喘狀況評估、記錄急性發作與每天尖峰吐氣等功能產出報表，以利了解病況。

林鴻銓強調，亞洲研究曾發現，咳嗽病人約15%確診氣喘，若有出現胸悶、口乾舌燥、感冒遲遲治不好等情況，應進一步檢查，以利及早發現、及早治療。