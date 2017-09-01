氣喘兒 夏天也會發作

2017-09-01

文／楊樹文

暑期安親班有多位小朋友感冒不舒服，8歲的小美（化名）也是其中之一。但感冒症狀好了之後，小美卻還是一直咳嗽，不但在安親班造成同學的困擾，尤其是夜咳嚴重，全家也跟著失眠。假日全家去公園運動，她一跑就喘。媽媽感覺不對勁，帶她就醫。

經詳細問診及身體檢查，初步診斷小美是兒童氣喘。媽媽非常疑惑：「不是只有氣溫低或天氣轉變時才容易氣喘嗎？天氣這麼熱，氣喘也會發作？」

經進一步檢查，小美「吐氣一氧化氮」的數值高達70ppb（正常小於20ppb），確定是氣喘的個案。在留院治療後，小美症狀才獲得改善。

據統計，台灣兒童的氣喘盛行率正逐年增加，彰化國小兒童的氣喘大約是20%，與台北市的統計相差不遠，因此，兒科醫師也積極推廣氣喘的衛教知識，加強學校校護、醫院氣喘個管師以及氣喘病童的互動。

許多家長不知道，氣喘患者在病毒感染、接觸塵蟎、蟑螂、狗毛、貓毛等過敏原、以及空氣污染等狀況下，會引發急性或亞急性的臨床症狀，如間歇的呼吸困難、睡眠障礙、喘鳴、胸悶及咳嗽等，進而引發氣喘急性發作，嚴重時，可能會致死。

當兒童氣喘患者急性發作時，會講話困難、吃飯困難、幼兒發紺、肋骨凹陷，要及早送醫並配合醫囑治療。

急性氣喘發作是會危及生命的，可能原因包括：沒有規則的依醫囑使用吸入性類固醇、最近開始或停止口服類固醇治療、過度頻繁使用短效支氣管擴張吸入劑（一個月使用超過一瓶）、具有嚴重食物過敏史等，家屬一定不能輕忽。

建議氣喘患者或照顧者，應與醫師共同擬定氣喘照顧行動計畫，以保護氣喘患者的健康，並在發作時，可依「氣喘照顧行動計畫書」做緊急處理。

（作者為彰化秀傳紀念醫院兒童氣喘過敏免疫科主任）