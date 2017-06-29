氣喘亂停藥 重度發作很要命

2017-06-29

記者吳亮儀／台北報導

氣喘病患常自覺病況好轉，就不按時服藥，天氣一變或感冒就可能導致「重積性氣喘」，嚴重時恐怕會呼吸衰竭。醫師表示，運用「高頻震盪呼吸器」急救，有助病患脫離險境。

三軍總醫院胸腔內科主治醫師郭彥良說，近年有3名氣喘發作且合併呼吸衰竭而送急診的案例，病患被送至急診室時，都已嚴重的呼吸衰竭，入院接受插管急救，即使使用傳統呼吸器模式及一般藥物治療後，仍處於病危狀態。

郭彥良說，使用「高頻震盪呼吸模式（HFOV）」，回復呼吸道功能，改善呼吸衰竭幫助病人脫離險境，甚至可以免於接受葉克膜治療，最後順利拔管，轉到一般病房並平安出院。

研究發現，即使醫師已給適當藥物，仍有6成的病人並沒有長期使用氣喘藥物，主要的原因是認為自己病已好而不需使用，再來則是害怕類固醇的副作用，平時只靠急救型的氣管擴張劑，這樣因誤解而衍生的行為反而是造成氣喘急性發作或控制不佳的主因。

郭彥良說，若不好好按時服藥，遇上感冒、肺炎，甚至空氣污染等外在因素影響，都有可能讓氣喘變成重積性氣喘。急救時，通常是用傳統呼吸器搶救，之後才用高頻震盪呼吸器，若評估穩定了，再慢慢恢復一般呼吸器。

郭彥良說，2014年就醫的患者為全球首例應用者，該成果已於去年獲《國際胸腔科期刊（BMJ Thorax）》刊登。