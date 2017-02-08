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寒流來襲 要盯氣喘長輩用噴劑

2017-02-08

記者陳建志／台中報導

台中市一名97歲的阿嬤，多年來飽受氣喘之苦，因擔心被笑「黑咕」（台語）未積極治療，直到日前因呼吸衰竭無法呼吸差點昏倒，才在家人堅持下住院治療，經醫師以陽壓呼吸器和類固醇噴劑治療後開心出院。

因本週四下探10℃的寒流將報到，醫師也提醒氣喘患者容易發作，民眾要注意身體狀況。

亞大附醫胸腔內科主任黃建文表示，老一輩民眾因害怕被別人笑「黑咕」，即使有氣喘毛病也忌諱求醫。這名97歲阿嬤罹患氣喘已經40多年，就因為沒有好好接受治療，導致肺部細支氣管硬化，走路時甚至會出現喘鳴聲，直到日前因呼吸衰竭險些昏迷，才在家人勸說下住院治療。

黃建文表示，因阿嬤的家人不希望插管治療，醫療團隊決定以陽壓呼吸器加上治療氣喘的類固醇噴劑治療，成功幫她改善病況後出院；阿嬤出院前還開心地說：「能大口呼吸感覺真好。」

黃建文強調，氣喘是一種過敏性的呼吸道疾病，若不適當治療，症狀會反覆出現，不過只要依照醫囑控制病情，都能享有高品質的生活。

很多人害怕類固醇的副作用，但黃建文表示，低劑量的吸入型類固醇因只用於呼吸道，很少會出現全身性併發症，患者不用擔心。

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  • ▲黃建文醫師（右）說明陽壓呼吸器治療氣喘的情形；圖中患者與本文無關。（記者陳建志攝）

    ▲黃建文醫師（右）說明陽壓呼吸器治療氣喘的情形；圖中患者與本文無關。（記者陳建志攝）

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