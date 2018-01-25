《謠言終結站》喝濃茶可解酒？ 醫師︰無科學根據

2018-01-25

記者林彥彤／台北報導

年終尾牙飯局多，連帶喝酒的機會也多，然而部分民眾以為喝濃茶可以解酒，暢飲一番後，拚命喝茶，想沖淡酒精濃度。但醫師表示，此舉毫無科學根據，反而會造成胃食道逆流，加劇不舒服症狀，呼籲民眾不要輕信謠言。

坊間傳言，濃茶可以加速體內代謝速度，讓酒精更快被排出，有助解酒或是解除宿醉等。台大醫學院內科教授翁昭旼認為，此說法沒有科學根據；宗男診所院長林宗男也表示證據不足。

翁昭旼表示，濃茶含有的咖啡因或許能提神，幫助恢復意識，但咖啡因可能也會造成胃酸過多的問題，酒醉且反胃嘔吐嚴重的人，恐怕會加劇不舒服的症狀，並不建議民眾以此方法解酒。

小心會胃食道逆流

林宗男表示，濃茶無法幫助解酒的原因是，酒精主要是靠肝臟代謝，但濃茶不具有幫助肝臟代謝的成分，反而容易造成胃食道逆流，因此他提醒民眾千萬別空腹飲酒。喝酒前可多攝取蛋白質多、油脂量多的食物，如蜂蜜或是牛奶等，減少酒精在胃的吸收，避免不適症狀。

林宗男說，過去醫學上已有研究證明，喝酒會臉紅的民眾代表其肝臟缺乏可代謝酒精的酵素，容易造成酒精累積，他建議這類的民眾應避免飲酒。

最好的解酒辦法其實就是避免喝酒，長期飲酒恐會造成腦神經病變、消化系統問題、肝硬化或是酒精性肝炎等，呼籲民眾飲酒不過量。