天冷保暖關節 防痛風發作

2018-01-23

圖‧文／王威傑

35歲的吳先生，在百貨公司擔任樓管，去年2月痛風第一次發作，之後規律服用降尿酸藥物「秋水仙素」，飲食也採取低普林的飲食方式，尿酸值保持在良好範圍4.0-5.5之間。然而上個星期右腳大拇趾突然痛了起來。

讓他很納悶的是，最近飲食規律，也不喝酒，每天按時服用降尿酸藥物，痛風怎麼會找上他？

飲食中攝取的普林，經過身體代謝產生尿酸，經由血管運輸到各個器官，最後透過腎臟從尿液排泄，如果中途在關節堆積，造成發炎就引起痛風。然而尿酸運輸的過程，並非總是如此順利。

首先，溫度越低，尿酸越容易在關節腔形成結晶，當冬天來臨，加上清晨寒冷的環境，尿酸容易卡在冰冷的關節中成為痛風。其次，天氣冷，水分攝取減少身體尿量產生減少，使得尿酸從尿液排除更加不易，體內尿酸加速累積，更容易沉積在關節。尤其是腳趾、腳踝和膝蓋等部位，因為遠離身體的核心的關係溫度更低，又承受了大部分重量，是容易痛風發作的位置。

因為這兩個因素影響，吳先生恍然大悟，原來不只飲食上減少火鍋、補品、高普林食物，配合按時服藥就好。關節的保暖同樣重要，平時室內保持適當溫度，蓋上暖和被子的同時，最好穿著暖襪就寢。白天多喝白開水，增加尿酸排泄以避免堆積。只有這樣做，才是預防痛風發作。

（作者為台南市立醫院家庭醫學科醫師）