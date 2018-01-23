《謠言終結站》坐月子不能洗澡、洗頭？ 不清潔恐害寶寶生病

2018-01-23

記者林惠琴／台北報導

坊間流傳坐月子期間不可以洗澡、洗頭，但台大醫院婦產部主治醫師徐明洸澄清，產後的個人衛生，不只影響舒適感，若是哺乳的女性，更要注意清潔，否則反而可能造成寶寶罹患皮膚性疾病，以及自己發生乳腺炎或乳房化膿，因此產婦做好自我打理很重要。

徐明洸表示，坐月子期間不可以洗澡、洗頭的觀念，主要源自於早期生活條件較不充足，熱水器、吹風機等設備、工具較不普及，且廁所往往位於室外另一處，因此洗澡、洗頭必須大費周章燒熱水，洗後無法快速弄乾，甚至要在室內、室外來回，對產婦是極大困擾及不便。

徐明洸表示，隨著時代改變，現在打開水龍頭就有熱水，冬季寒冷還可利用暖氣、暖爐保暖，加上廁所大多直接設在房屋內，洗後也可快速擦乾、吹乾，因此女性產後只要無頭暈等不適症狀、行動方便，就可以洗澡、洗頭。

徐明洸強調，一般來說，人類會流汗，加上餵奶，長時間不洗澡、洗頭，實在很難受，尤其哺乳媽媽一方面因為乳汁、汗液殘留在身體上，會滋生細菌，當寶寶吸乳時，皮膚接觸恐引發皮膚性疾病，另一方面，哺餵母乳往往可能在乳房留下破皮等傷口，若未能注意衛生，細菌會趁機入侵導致感染、出現乳腺炎或化膿等情形。

徐明洸說明，有一些長輩可能因為自己過去的經驗，而要求產婦不要洗澡、洗頭，應該要提醒長輩改正觀念。

當產婦有需要時，一天沖澡多次也沒關係，只要注意每天使用清潔用品約1、2次，不宜次數過多，以免刺激皮膚，且沐浴完畢後立刻擦乾、吹乾即可。

衛福部國健署則建議產婦洗頭要注意，由於產後頭髮較油，也容易掉頭髮，要使用溫和的洗髮用品。洗頭過程可用指腹按摩頭皮，避免水溫過冷或過燙，基本上以頭皮不會覺得燙的程度為準，洗完頭之後，頭髮未乾時，不可馬上睡覺，以免受寒引起頭痛或身體不適。