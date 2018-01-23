視力1.0就OK？當心「睫狀肌調節」誤判度數

2018-01-23

圖‧文／梁中玲

許多小朋友在幼兒園、低年級時視力檢查結果為1.0，家長以為孩子視力很正常，更自豪「我的孩子是健康寶寶」，殊不知到了中高年級，孩子視力突然掉到0.6，讓家長們驚慌失措，認為「上學期檢查都沒事，怎麼過半年、一年視力退化這麼嚴重？」

其實視力1.0只是代表孩子在進行視力檢查時，可以判斷「米」字8個方向缺口符號，也就是1.0「那一排」的視力，此數值只能代表眼睛沒有視覺功能上的大問題，並不表示眼睛完全健康。

過去曾有孩子在幼兒園、國小低年級階段時，視力均維持1.0，但升上小三後，視力突然掉到0.7、0.6，甚至近視250度以上，讓家長一時之間完全無法接受。

定期接受眼科醫師檢查

視力遽減的原因在於，小朋友眼睛的睫狀肌調節能力很強，在假性近視初期，會瞬間過度繃緊睫狀肌對焦看東西，而導致誤判度數，此時眼球不會有任何痛覺與感覺，故視力檢查結果為1.0，家長更以為學童視力正常，便疏漏了應早期治療的學童，這也是為何高度近視率一直難以降低。

因為愈早近視的學童，之後近視度數會飆更快，成年時，越容易成為高度近視的患者。隨著小朋友年紀漸長，睫狀肌調節能力減退，就會出現「怎麼過一學期度數大增」的情形。

除了近視之外，因人類有兩顆眼球，進行視力檢查時，僅輪流檢查單邊眼睛，卻無法顯現孩子是否有潛在的內斜視、外斜視等問題；而視力1.0在不同年齡層也代表不同意義，如20至30歲的成年人，若視力1.0雖代表視覺功能佳，卻無法證明其立體感和眼位（眼睛的位置）正常，也無法檢測出是否有青光眼、視網膜剝離等問題。

在日本，凡5足歲的小朋友，若不曾接受眼科專科醫師檢查，就無法入學。但台灣國小1年級學童無論入學前後，大多只接受過學校的視力檢查，所有的檢查只能視為參考。

建議10歲以下的小朋友，如果視力檢查結果為1.0，家長千萬不能掉以輕心，仍需要定期接受眼科專科醫師的檢查。

一般孩童最慢3足歲時應該要給眼科醫師做第一次檢查，才能早期發現、早期治療。

（作者為亞洲大學附屬醫院眼科部部長）