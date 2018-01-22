健保署：健保河北特約醫院 與台灣無關

2018-01-22

〔記者林惠琴／台北報導〕中國媒體日前報導「台灣全民健保河北特約定點醫院揭牌，便利台胞就醫就業」等訊息，引發醫界議論。我國衛福部健保署長李伯璋昨日澄清，一切與台灣全民健保無關，目前海外並無健保特約醫療院所。不過，李伯璋也說，衛福部正在規劃國人境外就醫核退費用限制醫療院所事宜，可能排除不良紀錄院所，考慮以公立醫院為主。

中媒宣稱對接台灣健保體系

中國媒體報導中國河北有省市級醫院揭牌，文宣強調「台灣絡病協會、台灣醫療健保服務發展協會與以嶺藥業合作，探索創新合作方式，對接台灣民眾健保體系」、「此次台灣全民健保河北特約定點醫院的設立，為在石台胞就近享受醫療服務提供便利」等。

李伯璋強調，確實有收到國安局轉來相關訊息，但一切與台灣全民健保無關，推估可能是為招攬當地生活的台灣民眾就醫，協助處理海外就醫健保核退等事宜，但台灣健保在海外根本沒有所謂的特約醫院。

以少數台籍醫師為號召

據醫界人士透露，類似這種中國醫院通常有少數醫師屬於台籍，可能是台灣人在中國取得醫師執照而在當地行醫，少部分是台灣人在台通過醫師考試前往當地行醫，由於對台灣健保狀況較了解，因此強調可協助到該院求診的台灣民眾辦理健保核退等事宜。

不過，健保署過去調查就曾發現，疑有中國診所與台灣民眾聯手詐領健保費。比如，中國廣東省某診所開業兩年，為多達兩千多名跨海就醫的台灣民眾開立診斷證明書、申報健保核退費用，共計九七九七件、一二六九萬元，但症狀都是高燒卅九．五度、白血球上升，且有人在海外就醫期間也有國內就醫紀錄，可能根本沒出國，涉及造假而引發爭議。

境外就醫核退 擬限公立醫院

李伯璋強調，為了公平性、維護健保資源，今年民眾海外就醫返國後可申請健保核退上限基準已往下調整，且擬限縮可核退的醫療院所名單；可能排除曾有不實申報紀錄的院所，並以公立醫院為主要核退院所，但挑戰不小，考量民眾就醫便利性，仍在討論可行性或配套措施，有待與衛福部商定。