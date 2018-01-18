規模5以上隱沒帶地震 40年僅3起

2018-01-18

〔記者蕭玗欣、吳柏緯、周彥妤、黃建豪／台北報導〕北投昨發生規模五．七的有感地震，氣象局地震測報中心代主任陳國昌表示，成因主要是菲律賓板塊向北延伸隱沒到歐亞板塊所造成的活動，包括昨天，近五年大台北地區因類似原因造成的地震就有三起，像是二○一五年震央在雙溪、規模四．六的地震，以及二○一三年在汐止、規模四．九的地震。

位於陽明山次分區的泉源里長陳志成表示，發生地震當下，當地其實沒什麼感覺，而是等到手機接獲地震訊息後才發現。湖山里長李秋霞、湖田里長曹昌正也都說完全無感。不過，陳志成說，近日報導指出大屯火山群是活火山，且七星山噴煙量增加，加上九二一大地震後，當地就未發生有印象的有感地震，里民多少會擔心，但目前都還好。

氣象局地震測報中心技正蕭乃祺則表示，如以昨日震央方圓五十公里計算，二○○八年也曾發生規模五．八地震。

陳國昌說明，台灣超過規模五的有感地震，每年約有廿二起，大多是活動斷層造成。全台近四十年發生的隱沒帶地震，超過規模四的才十八起，超過規模五的僅三起，而北投發生規模四以上的則有三起，規模五．七的隱沒帶地震非常少見。

陳國昌說，隱沒帶地震發生在地層深處，若規模不大，民眾也幾乎無感，像是二○一三年震央在汐止、規模四．九的地震，當時只有汐止最大震度二級；這次確實規模比較大，才會有如此明顯的感受。

預警簡訊慢半拍 挨批

昨天地震發生後，不少民眾才收到預警簡訊（見圖，讀者提供），批評慢半拍。氣象局表示，規模五以上的地震，才會透過細胞廣播發送國家級預警，昨天地震發生當時，電腦判讀的規模未達發送等級。民眾稍後收到的簡訊，則是電腦運算後，再經人工判斷所得到的精確結果，過程通常需五分鐘左右。