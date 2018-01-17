感冒難排尿 攝護腺肥大求診激增

2018-01-17

記者王俊忠／台南報導

連日寒流超低溫，攝護腺肥大患者求診人數卻也明顯增加，台南市立安南醫院泌尿科主任醫師林明鴻表示，因為天冷感冒服用感冒藥會使攝護腺更腫大、排尿更困難，提醒50歲以上男性平日多喝水、不憋尿，攝取有益食物，加上適度運動、良好生活習慣，可緩解症狀。

要多喝水不憋尿 搭配適度運動

三軍總醫院泌尿外科主治醫師莊豐賓也提醒男性朋友說，冬天是感冒的好發季節，很多綜合感冒藥因含有「抗組織胺」，會刺激攝護腺，易造成攝護腺更腫大、使得排尿更困難。在連日超低溫的寒冷冬天，攝護腺肥大患者求診人數因而明顯增加。

林明鴻指出，攝護腺肥大是男性常見症狀，許多病患沒有警覺自己有攝護腺肥大問題，習慣憋尿到最後關頭才上廁所，結果導致急性尿滯留，「水路不通」患者統統送急診。他強調，尿不出來若尿液回流，不只影響膀胱發炎，連帶傷害腎臟，也有可能造成尿毒症。

服藥使攝護腺更腫大 排尿困難

林明鴻解釋，如夜尿、頻尿、尿後滴滴答答、覺得尿不乾淨，都可懷疑罹患攝護腺肥大。有研究發現，荷爾蒙失衡、肥胖都可能導致攝護腺細胞增生、引起肥大症，50歲以上男性發生率高於50%，且近年來觀察攝護腺肥大有年輕化趨勢。

莊豐賓說，建議50歲以上男性每年尿路檢查，搭配攝護腺特異抗原（PSA）檢查與肛門指診，以排除攝護腺癌可能。平日保養可多食用有研究證實對攝護腺有保護作用的茄紅素與南瓜子，加上良好生活習慣，應能減緩攝護腺肥大症狀。