今年首例李斯特菌症 疑誤食生魚醃漬罐頭

2018-01-17

記者林惠琴／台北報導

衛福部疾管署昨公布新增1例李斯特菌症，為今年我國將李斯特菌症列為法定傳染病以來的首例個案，是居住中部的80多歲老翁，可能感染源尚在釐清中，但疑似食用以生魚醃漬的自製魚罐頭所致！

加熱72℃以上 才可殺滅李斯特菌

疾管署防疫醫師黃婉婷表示，該名男性有中風病史，近期無旅遊史，平時三餐均以自煮食物為主，去年12月下旬食用別人送的生魚醃漬自製魚罐頭後，出現發燒、嘔吐症狀就醫，後續併發腦膜炎出現意識不清、昏迷情形，但現已逐漸改善，持續住院治療中；至於可能感染源則有待進一步釐清，相關接觸者均無疑似症狀。

由於以前未強制通報李斯特菌症，國內感染數字未作正式統計，但疾管署曾粗估國內一年約有50至100例不等。而根據疾管署監測資料，國內李斯特菌感染症以65歲以上族群為主，其次為45歲到64歲族群，另有少數母子垂直感染案例。

目前李斯特菌症無疫苗可預防，免疫力正常者不容易受到感染，或感染後僅有腹瀉、噁心、嘔吐等腸胃道症狀，但對年長者、免疫力低下族群、孕婦、胎兒及新生兒則可能引發侵襲性感染。

生食蔬果海鮮即時肉品 均有風險

黃婉婷提醒，李斯特菌症主要經由吃遭污染的食物感染，由於李斯特菌在4℃以下可持續生長，必須加熱至72℃以上才可殺滅，包含生食蔬果、海鮮，或是即時肉品等，均可能有風險，民眾要做好飲食與手部衛生，且食物要徹底煮熟、處理生熟食使用不同器具，避免交叉污染。若有發燒、頭痛，或是噁心、嘔吐等腸胃不適症狀，最好儘速就醫為宜。