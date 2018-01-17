流感重症 單週新增41例

2018-01-17

記者林惠琴／台北報導

衛福部疾管署昨公布上週類流感門急診就診共10萬1367人次，與前一週持平，但新增41例重症，為去年10月進入本流感季以來、單週最高紀錄，另再增6例死亡個案，且近4週累計37起流感群聚案件，提醒民眾近期氣候溫差大，疫情仍可能上升，要提高警覺。

創單週新高 另再添6死

疾管署防疫醫師黃婉婷表示，41例重症中，年紀最小的是1歲男童，仍在加護病房治療中；至於6例死亡個案，則在48歲至85歲之間，包含2男4女，多有慢性病史，以感染B型流感為主，因併發肺炎而亡，從發病到死亡約1、2週，均未接種本季流感疫苗。

疾管署疫情中心主任劉定萍指出，去年10月進入本流感季以來，累計160例流感重症，其中17例死亡，包含14例感染B型、2例H3N2、1例A未分型。

近期溫差大 恐推升疫情

疾管署副署長莊人祥強調，目前社區流感病毒型別仍以B型為主，近期氣候溫差大，預估疫情可能上升，並在下週之後迎來高峰，提醒學校陸續放寒假，參與冬令營或國內外旅遊，應落實勤洗手、有呼吸道症狀戴口罩，避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，以及生病在家休息等，降低病毒傳播。

此外，公費流感疫苗尚有8萬多劑，符合資格者最好儘速接種，萬一出現類流感症狀，則可就近至4千多家公費藥劑合約醫療院所就醫，凡經醫師臨床判斷判定符合公費藥劑用藥條件，不需快篩即可使用。