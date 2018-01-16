黑白變彩色？大考考卷 盼隨課綱變革

2018-01-16

〔記者吳柏軒、劉婉君／綜合報導〕新課綱預計一○八學年上路，連動大考變革，一一一年起的升大學考試以素養題目為主，但大考中心昨表示，闈場太小、印刷機品質速度跟不上，盼政府資源挹注，更新彩色印刷。教育部回應會研議設立國家級考試闈場。

教部：研議設立國家級闈場

今年大學學測一月廿六日、廿七日舉行，共有十三萬六千多名考生報名，第一批五十二位試務人員昨天入闈。大考中心主任劉孟奇表示，課綱需高品質的考試，研擬素養試題需要大量圖表照片，但目前闈場印刷機只能黑白印刷，政府應協助更新。

教育部高教司長李彥儀表示，考量未來考試的穩定度，以及考試人員出題的安全維護，將評估研議設立國家級考試闈場。

大溪高中地理老師廖俊瑋舉例，去年學測地理科某題考景觀，卻用黑白照片；前年學測考衛星影響判讀，也僅用黑白色調，解題只能依靠其他特徵。素養試題應更接近生活，支持更新考題印刷改為彩色。八斗高中校長黃致誠表示，為了讓素養考題有更多資料，有必要花錢解決印刷技術問題。

電子化是趨勢？紙本擁省錢優勢

全教總理事長張旭政說，因應考題需求，硬體設備本來就該與時俱進，但應考量未來素養試題是否能讓偏鄉學生跟得上，以示公平。

重要考試電子化是趨勢，外界質疑花錢更新印刷機的必要性。張旭政說，目前仍有大量考生，兩、三年內恐難實現，也須確保所有學生都習慣數位化機器應試。黃致誠說，紙本考題的優點是省錢，大考電子化花費多，也需考量如何維修。

另一方面，一○七學年度辦理高中特色招生考試分發入學學校（就學區）之招生簡章昨天公告，全國共有基北區、桃連區及台南區等三區十一校辦理，總招生名額八百五十五名，新增台北市立麗山高中及國立台南大學附屬高中兩校。各校（區）將於二月廿一日起發售簡章，學科測驗統一於六月廿四日辦理，七月十日放榜，七月十三日辦理報到。考生可於各辦理學校（委員會）或一○七學年度高中特招宣導網站（http://www.tngs.tn.edu.tw/tw107sea/index.asp）下載簡章。