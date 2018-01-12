諾羅病毒蠢動 春節團聚要小心

2018-01-12

記者陳建志／台中報導

18歲的鄧小姐近日出現間歇性腹部絞痛，以及反胃、嘔吐、腹瀉、畏寒等症狀，趕緊到院掛急診，醫師檢查後發現感染諾羅病毒，經治療後，狀況才改善。

醫師提醒，諾羅病毒可藉由糞便或嘔吐物人傳人，傳染力非常強。因春節腳步接近，民眾習慣家族聚會，提醒民眾勤洗手預防。

烏日林新醫院急診醫學科主任黃克孝表示，鄧小姐近日到醫院急診時，出現嘔吐、腹瀉、畏寒等症狀，並有輕微脫水情形，經抽血檢驗，發現白血球偏低、C-反應蛋白些微升高，研判感染諾羅病毒，經給予靜脈輸液、針劑治療後，症狀大幅改善。

應勤洗手 注意個人衛生

黃克孝表示，諾羅病毒的傳染途徑是經由被污染的食物或水，由腸胃道進入人體，因傳播力極強，即使病毒濃度不高，也可能經由受污染的食物、食器，造成大規模傳染，各年齡層民眾都可能受感染，免疫力低的患者更要特別小心。

諾羅病毒潛伏期約24至48小時，發病後常見症狀為噁心、強烈嘔吐、腹痛及腹瀉，部分還會出現發燒、頭痛、倦怠、肌肉痠痛、頸部僵硬等症狀，患者需注意脫水電解質失衡的狀況。

目前並沒有治療諾羅病毒的抗病毒藥物，治療以支持性療法為主，市面上也無有效疫苗可防堵諾羅病毒，不過因諾羅病毒缺乏酯質構成的包膜，只要以肥皂加清水洗手，就能阻止病毒傳播，因此勤洗手是預防諾羅病毒最好的方法。