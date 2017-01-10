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諾羅病毒流行期 腹瀉群聚案件驟增

2017-01-10  21:18

〔記者方志賢／高雄報導〕冬季是諾羅病毒流行期，高雄市從去年12月截至目前共通報10起腹瀉群聚案件，其中以校園占7成最常見，其次是人口密集機構及餐飲業，病原體檢出以諾羅病毒為主。

日前就有一對情侶到大飯店享用海鮮吃到飽Buffet，隔天嚴重水瀉掛急診，醫師提醒每逢連假，急性腸胃炎的病患會增加2到3成，尤其又快農曆過年，民眾切勿暴飲暴食，以免傷身。

高市衛生局疾管處表示，全球急性腸胃炎疫情處於上升趨勢，日本、韓國近期疫情主要與諾羅病毒有關，依衛福部疾管署全國急診就診監視系統顯示，高市本週急性腹瀉的急診就診率為5.99％，雖較去年同期7％低，但民眾仍要提高警覺。

活力得中山脊椎外科醫院內科醫師巫慶仁指出，這對情侶的臨床症狀主要是腹瀉，甚至一天內水瀉拉了10幾次，拉到快虛脫，還合併全身酸痛、噁心反胃、腹脹嘔吐等症狀。這些症狀大部分是吃到不潔的食物所引起的急性腸胃炎。

巫慶仁指出，急性腸胃炎的治療原則，是減少食物攝取，讓腸胃休息。因為主要症狀是腹瀉，所以需補充水分、糖分及電解質，否則會脫水虛弱及電解質失衡，尤其是老人和小小孩還會造成休克或昏睡的危險症狀。

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  • 醫師巫慶仁提醒每逢連假，急性腸胃炎的病患會驟增。圖中女性與新聞對象無關。（記者方志賢攝）

    醫師巫慶仁提醒每逢連假，急性腸胃炎的病患會驟增。圖中女性與新聞對象無關。（記者方志賢攝）

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相關關鍵字： 健康醫療 急性腸胃炎 腹瀉 諾羅病毒
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