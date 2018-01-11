再困難仍是窩 4童寒流擠破工寮

2018-01-11

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣秀林鄉銅門村婦人林靜雲，受託照顧已過世大姊及弟弟留下的四個小孩，一家五口擠在山上臨時工寮生活。連日來強烈寒流報到，冷風不斷灌進來，花蓮縣秀林鄉部落關懷協會、秀林鄉民代表會副主席胡孝民、世界展望會等社福團體，昨帶著日常用品前往關心，希望協助案家找貨櫃屋解決問題。

不願手足遺孤被安置 扛下生計

林靜雲現年五十三歲，她的大姊離婚單親，前幾年過世之後遺留下一個男孩。前年弟弟也不幸過世，留下三個孩子，因為弟妹在外地工作，也拜託她幫忙帶。

「有錢也買不到親子住在一起的感情。」林靜雲年輕時在外面討生活，知道謀生不易，小孩子容易被歧視，她寧願回部落種菜養雞，做點美髮的小生意，「再怎麼困難也是自己的窩，不想要孩子去外面被安置」，其中兩個孩子還領有身心障礙手冊，出去外面一定被排斥、受苦的。

但昔日在部落的老家，早在民國七十九年歐菲莉颱風導致的土石流全部都流失光了，目前受限於土地是公有地，不能蓋建物，所以只能住在用鐵皮、竹子、木板等撿回來的材料簡易搭建的工寮內，旁邊的木板都有縫隙、孔洞，寒流來襲，她睡到半夜都會爬起來看看小朋友，怕他們著涼。

秀林鄉部落關懷協會顧問賴偉翔說，曾接洽過一些慈善團體，但受限法規、公有地問題不能蓋房子，只能用簡易的工寮或是可移動的臨時建物，希望能有善心人士捐贈貨櫃屋，讓孩子們可以很快擁有遮風避寒的暖窩。