腫瘤眼凸凸 硬化劑治療保住眼球

2018-01-10

記者蔡淑媛／台中報導

一名男大生罹患眼眶淋巴管瘤，左眼紅腫多年且眼睛愈來愈凸，視力降到0.1，如果手術治療必須連眼球一起摘除，他選擇接受硬化劑注射治療，半年後腫瘤縮小到幾乎看不見，眼球恢復正常，視力也回升到0.4，6年來未復發。

中山醫學大學附設醫院放射科醫師吳明基指出，血管瘤或淋巴管瘤為常見的良性瘤，是血管或淋巴管異常增生擴張，引起畸形瘤及血管胎記，發生率約1%至2%，有30%會愈來愈大，一般不會危及生命，會長在身體各種部位，但長在頭頸臉、四肢會影響外觀；長在眼後則開刀困難。注射硬化劑能抑制其血管新生萎縮，成功率7成，甚至可小到看不到，外表不留疤。

治療血管瘤淋巴管瘤 免開刀

這名男大生左眼紅腫多年，一直以為是結膜炎，但用藥治療無效，眼睛也愈來愈凸，像是快要掉出來。進一步檢查才發現罹患眼眶淋巴管瘤，左眼後長了4公分的腫瘤，但手術切除必須連眼球一併拿掉，讓男大生難以接受，四處尋求第二意見。

吳明基為男大生進行注射硬化劑治療，利用電腦斷層精準導引注射，以避開眼球，從眼眶注入低劑量化療藥到眼後的淋巴管瘤，使病灶血管纖維化並抑制新生，由於腫瘤大，2個月後再做第2次注射，半年後腫瘤成功縮小到幾乎看不到。

另一名年輕上班族也因左臉長出約4公分血管瘤，手術切除後又復發，經注射治療後縮小到幾乎看不到。

腫瘤大於5公分 不建議使用

吳明基說，血管瘤注射治療有健保給付，硬化劑可依部位等條件選擇，但部分須自費，也依腫瘤大小可能要注射數次，約需兩週至一年時間縮小，另大於5公分腫瘤不建議使用，如果腫瘤血流豐富、動靜脈瘻管也不適合。