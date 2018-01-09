醫病》男大生眼睛紅腫多年愈來愈凸 竟是淋巴瘤肇禍

醫師吳明基示範注射硬化劑可治療臉部的血管瘤。（記者蔡淑媛攝）

2018-01-09 21:29

〔記者蔡淑媛／台中報導〕血管瘤、淋巴瘤治療另一種選擇，注射硬化劑、免開刀。一名男大生罹患眼眶淋巴管瘤，左眼紅腫多年還愈來愈凸，視力降到0.1，如果手術開刀必須連眼球一起摘除，後來接受硬化劑注射治療，半年後腫瘤縮小到幾乎看不見，眼球恢復正常，視力也回升到0.4，且6年來未復發。

中山附醫放射科醫師吳明基指出，血管瘤或淋巴管瘤為常見的良性瘤，是血管或淋巴管異常增生擴張，引起畸形瘤及血管胎記，發生率約1%至2%，有30%會愈來愈大，一般不會危及生命，會長在身體各種部位，但長在頭頸臉、四肢會影響外觀，長在眼後則開刀困難，注射硬化劑能抑制其血管新生萎縮，成功率7成，甚至可小到看不到，外表不留疤。

這名男大生左眼紅腫多年，以為是結膜炎，用藥治療無效，眼睛也愈來愈凸，像是要快要掉出來，感覺可怕，進一步檢查才發現罹患眼眶淋巴管瘤，左眼後長了4公分的腫瘤，但手術切除必須連眼球一併拿掉，讓男大生難以接受，四處尋求第二意見。

吳明基為男大生進行注射硬化劑治療，利用電腦斷層精準導引注射，以避開眼球，從眼眶注入低劑量化療藥到眼後的淋巴管瘤，使病灶血管纖維化並抑制新生，由於腫瘤大，2個月後再做第2次注射，半年後成功縮小到幾乎看到不到的結節。

另一名年輕上班族也因左臉長出約4公分血管瘤，手術切除後又復發，經注射治療後縮小到幾乎看不到。

吳明基說，血管瘤注射治療有健保給付，硬化劑可依部位等條件選擇，但部分須自費，也依腫瘤大小可能要注射數次，約需兩週至一年時間縮小，另大於5公分腫瘤不建議使用，如腫瘤血流豐富、動靜脈瘻管也不適合。