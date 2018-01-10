上週流感就診逾10萬人次 增21重症一死

2018-01-10

〔記者林惠琴、吳仁捷／綜合報導〕流感疫情持續升溫，衛福部疾管署公布，上週類流感門急診就診共十萬一千三百六十四人次，突破十萬大關，較前一週增加四％，並新增二十一例重症，以及一例死亡個案。疾管署提醒，本週受到寒流影響，預計就診人數還會攀升，民眾務必做好個人防護措施。

疾管署防疫醫師鄒宗珮表示，新增二十一例重症中，高達十九例未接種本季流感疫苗。死亡個案則是北部七十七歲女性，有癌症與慢性病史，確診感染Ｂ型流感，最後併發肺炎而亡。

疾管署統計，去年十月進入流感季以來，累計一一九例重症，其中十一例死亡，包含兩例H3N2型、九例Ｂ型。目前社區流行病毒型別以Ｂ型為主。

疾管署副署長莊人祥表示，本週受到寒流影響，各地氣溫驟降且偏低，流感病毒較為活躍，預計類流感門急診就診人數還會攀升，可能在一月底達到高峰。目前公費流感疫苗尚有約十萬劑，符合資格、但未接種民眾應儘速接種。

校園群聚染流感遽增

此外，據統計，近四週發生三十一起流感群聚案件，有二十一起在校園，莊人祥呼籲，民眾應落實勤洗手、有呼吸道症狀戴口罩等措施，避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，以及生病不上班、不上課，以防病毒傳播。

莊人祥說明，若出現類流感症狀，可至全國四千多家公費藥劑合約醫療機構就醫，凡經醫師臨床判定符合使用公費流感抗病毒藥劑條件者，不需快篩即可使用，現有吸入劑型瑞樂沙及口服劑型克流感膠囊，兩者用於治療Ａ型、Ｂ型流感。

新北10人到院前已無心跳呼吸

低溫也威脅心肌炎患者。新北市八、九日這兩天獲報的內科疾病救護案中，共有十人到院前心肺功能停止（OHCA），其中有患者因罹患感冒，併發心肌炎不治或命危。

新北市消防局緊急救護科提醒，當感冒出現胸痛、呼吸喘、冒冷汗或活動力不佳等，要特別注意心臟，感冒痊癒也要小心後續症狀，以免殘留病毒或其他病毒在免疫力差時伺機發病。

上週新增3例腸病毒重症

此外，上週再新增三例腸病毒重症，均感染D68型，分別是台南市兩歲女童、四歲男童，以及花蓮縣十五歲男童。這些個案均在去年十二月中下旬陸續出現咳嗽、流鼻水、發燒或肢體無力等症狀，經檢驗確診，目前住院治療中。莊人祥強調，若發現家中孩童有急性肢體無力或麻痺情形，應儘速送醫。