運動抗憂鬱 澳洲研究：每週1小時就管用

2018-01-06

文／柯俊銘

據估計，國內憂鬱症盛行率約3%至8%，而憂鬱症前期的「憂鬱情緒者」更高達25%，大約有500萬人。由於運動可刺激大腦分泌血清素、多巴胺等，有助改善負面情緒，因此目前臨床醫師在面對前述個案時，除給予藥物、心理治療外，往往也會鼓勵養成運動的習慣。

值得注意的是，日前一份發表在《美國精神病學期刊》的報告指出，規律運動不僅能緩解憂鬱症的病情，對於一般人而言，也能發揮「防患於未然」的效果，且每週只要花少許時間，毋須把自己弄得很累就管用。

該研究由澳洲黑犬研究所（Black Dog Institute）的流行病學專家塞繆爾．哈維（Samuel Harvey）博士所主持，其和新南威爾斯（New South Wales）大學的學者合作，針對一項大規模調查收集的數據資料進行分析，目的在探討從事運動對於憂鬱症的發生可能帶來的影響。

在這項追蹤超過11年的縱貫性調查中共有3萬3908位成年民眾接受問卷訪談，內容主要是平日偏好的運動類型、頻率與強度（註：分為不會喘氣和流汗；會喘氣和流汗；讓自己感到精疲力盡等3級）。另外，過程中也要填寫評估量表，藉以瞭解有無憂鬱症狀出現。

規律運動 降44%憂鬱症機率

統計發現，運動和憂鬱症之間有密切的關聯。相較於每週運動一到兩小時者，完全不運動的人往後罹患憂鬱症的風險明顯高出44%。

進一步的分析顯示，每週只要運動一個小時，就能減少12%的憂鬱症患者產生，且運動的強度不限。即使排除年齡、性別、社經地位、有無物質濫用與身體質量指數（BMI）等變項的干擾，所得依然相同。

研究者表示，這是學界首次嘗試量化預防憂鬱症發生的運動時間，結果著實令人感到興奮。畢竟不需付出很多，就能對心理健康產生明顯的保護作用，可說是投資報酬率高。

現代人經常久坐不動，長期下來易衍生各類疾病，建議大家每週至少運動一個小時，即使簡單的快走、慢跑都好，相信在強健體魄的同時，也能提升精神的免疫力哦！

（作者為公職臨床心理師）