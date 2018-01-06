血尿無痛感 竟是泌尿上皮癌

2018-01-06

文／張幼誠

54歲李先生（化名）發現血尿有一陣子了，他開玩笑說老婆一個月來一次，他一個禮拜來一次。偏偏他到泌尿科求診、檢查，都找不到原因，最後他聽親友的建議找第二家醫院再做檢查。

李先生就醫時表示，血尿不是每天都有，而且也沒有疼痛和不舒服，曾驗尿、做過Ｘ光及超音波等檢查，都沒有異常發現。不知道是否為尖銳的微小石頭在排尿時刮傷了尿道壁，導致血尿？

不過，會發生血尿一定是不尋常。我安排李先生接受侵入性的膀胱鏡檢查，結果膀胱頸和膀胱三角附近發現有一個約5公分的腫瘤，這個腫瘤的形狀長得較為平坦，可能因此躲過超音波的掃描而不易被發現。

經過切片，其膀胱腫瘤確診是膀胱的泌尿上皮癌，而且是高度惡性的細胞型合併泌尿上皮原位癌，再安排他接受腹部電腦斷層的檢查，也發現除了膀胱腫瘤之外，疑似有膀胱外侵犯，薦骨前淋巴結也有腫大的情形。

6–7成發生在膀胱

一般而言，泌尿上皮癌在整個泌尿集尿系統都有可能發生，大部份發生在膀胱，約佔6-7成。這種癌症最常見的症狀就是無痛性肉眼可見的血尿，可能的危險因子包括染劑（芳香胺、2-萘胺、聯苯胺、4-胺基聯苯等）、抽菸、中藥成分的馬兜鈴酸、台灣烏腳病地區（砷中毒）等。

針對比較早期、表淺性的膀胱癌可以接受「經尿道內視鏡膀胱腫瘤刮除手術」合併「膀胱化學藥物灌注」治療；但是如果腫瘤侵犯到膀胱肌肉層，根除性的膀胱切除合併骨盆腔淋巴結清除手術，是標準的治療方式。

若是膀胱腫瘤已進行到第3期甚至是第4期，可以選擇的治療方式也很多，例如術前化療合併手術，以及術後化療、骨盆腔放射治療及免疫治療。

血尿是一個警訊，應儘速就醫查清楚原因。如果證實有腫瘤，不要害怕治療，醫師會依病人個別的狀況，包括年紀、身體條件、腫瘤嚴重度等，提供適合的治療選項。

只要與醫師一起面對癌症，可以一起戰勝癌症。

（作者為岡山秀傳醫院泌尿科醫師）