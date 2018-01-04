《醫學研究》年輕人耳鳴 當心腦中風機率高

2018-01-04

記者曾迺強／嘉義報導

耳鳴不是老年人的專利，現代年輕人常喜歡戴耳機聽音樂、講電話，有可能因內耳微血管循環不佳而引發耳鳴。值得注意的是，國內研究發現，年輕時就耳鳴者，未來發生腦中風的機率比一般人高4倍，不可輕忽。

大林慈濟醫院耳鼻喉科醫師黃俊豪昨天說，腦中風是國人死亡重大急症之一，僅次於癌症與心臟疾病，目前已知積極防治高血壓、心臟病、糖尿病、高血脂等慢性病有助於防範中風，卻忽略耳鳴有可能是中風的前兆。

黃俊豪從台灣健保資料庫中，追蹤民國89至99年的20至45歲民眾，找出近3500人有缺血性腦中風、17萬3000多人沒有腦中風，分析他們以前是否有耳鳴症狀。

研究發現，耳鳴者較高比率發生缺血性腦中風，是沒有耳鳴者的1.66倍，20至30歲耳鳴病人未來發生腦中風為4.11倍，30至40歲為2.19倍，但40至45歲沒有明顯增高，顯示年輕時有耳鳴症狀者，未來發生腦中風機率大增。此研究成果已在去年12月獲美國國際知名期刊《PLoS One》（第一公共科學圖書館雜誌）刊登。

黃俊豪表示，臨床上曾有33歲男子忽然耳鳴，就醫發現是腦幹有一平方公分出血而引發中風的案例。

戴耳機聽音樂 恐血管循環差致耳鳴

黃俊豪說，聽力老化時容易有耳鳴問題，因此傳統觀念認為，耳鳴是銀髮族的專利，但近幾年在門診中發現，年輕人耳鳴有增加的情形，原因除了常戴耳機聽mp3、講電話，也和鼻過敏、噪音傷害、頭痛、自律神經失調、睡眠障礙、血壓高、耳咽管功能不好、聽神經瘤、突發性耳聾、梅尼爾氏病等因素相關，因此找出引發耳鳴的原因對症治療很重要。

嘉義基督教醫院耳鼻喉科主任王士豪說，耳鳴是內耳耳蝸或腦幹微血管循環不佳引起，有可能因此引起腦中風，但不一定是腦中風主因，不少人會把長期耳鳴誤為感冒所致，要特別提醒民眾一旦發現有耳鳴問題，應找專科醫師及早尋求改善方法。