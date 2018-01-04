首款基因遺傳性治療藥物 可治失明、單劑高達1265萬元

「Luxturna」能治療遺傳性的視網膜疾病。（美聯社）

2018-01-04 10:50

〔即時新聞／綜合報導〕去年12月，美國食品藥物管理局（FDA）核准第一款遺傳性疾病的基因治療藥物「Luxturna」，它將能治療遺傳性的視網膜疾病，但單隻劑量售價將高達42.5萬美元（同新台幣1265萬元）、雙眼治療費用為85萬美元（同新台幣2530萬元），相當昂貴。

綜合媒體報導，「Luxturna」將能治療「萊伯氏先天性黑蒙症」（Leber’s Congenital Amaurosis，LCA），為遺傳性的視網膜疾病、會造成失明。治療方式為透過修復患者的雙等位基因（biallelic）RPE65突變來達到治療的效果，由美國的Spark Therapeutics藥廠所研發。

綜合媒體報導，LCA患者因RPE65突變造成視網膜錐狀細胞（cone cells）、桿狀細胞（rod cells）等感光細胞（photoreceptors cells）逐漸失去功能且壞死，最終將導致完全失明。

綜合媒體報導，食品藥物管理局指出，「Luxturna」於第 3 期臨床試驗呈現很好的效果，29名 LCA 患者接受治療，其中 27 名（93%）患者視力有明顯的改善，還可以在暗光下自己走一條充滿障礙的道路，加上追蹤數據也呈現良好的結果；在治療1年後，仍有 21 名（72%）LCA患者能通過測試。

另外，「Luxturna」去年獲FDA核准時，原本預估價前將高達100萬美元（約新台幣3000萬元），然昨日公佈後，雖為原本預估藥錢的一半，但仍是相當昂貴的治療費用。