抹黑台灣的大學教育 教部斥大馬黑函︰為中國招生

2018-01-04

〔記者林曉雲／台北報導〕馬來西亞留學生是台灣第二大的境外生族群，目前約有一萬六千人在台灣就學，也是台灣「新南向政策」推廣高教招生及交流的重點國家，近日卻傳出有刻意攻擊台灣高教並呼籲不要讓孩子到台灣留學的黑函，已在六十多所馬國華文獨立中學流傳，其中甚至別有居心地建議，該讓孩子到中國留學。

教育部昨嚴正駁斥指出，黑函主要目的根本是在抹黑台灣的高教，藉此招攬馬國學生去中國讀書，因為馬國學生去中國唸書的人數僅為到我國唸書人數的三分之一。

我駐馬辦事處︰指控禁不起考驗

馬國留台校友會聯合總會等團體已在馬國媒體上澄清，指該「黑函」內容與數據都有偏差不實。我國駐馬辦事處教育組人員也表示，黑函指控內容禁不起考驗，其中刻意指稱「台灣受中國排擠而在全球競爭力邊緣化 」，根本是政治問題，而非教育學術問題。

教育部政次姚立德昨指出，黑函攻擊其中一點指，台灣有一些大學快要退場了，萬一馬國學生來台讀書唸到這些地雷學校就會受害。但這絕對不可能會發生，因為在台灣被列為專案輔導、可能轉型退場的學校，根本被禁止招收境外學生和僑生。

教部︰台灣高教環境非常自由

姚立德強調，台灣高教最大的賣點就是我國有非常自由的學術環境，馬國學生來台灣讀書，會是人生中非常豐富又優質的一個經驗歷程。

教育部統計，一○六學年度第一學期馬國學生人數已超過一萬七千五百人，較前一學年增加約一千五百人。近十年來，馬國來台就學人數，都以逐年千人以上幅度成長，可見馬國學生、家長對台灣高等教育品質深具信心。