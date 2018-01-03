會陰裂傷尿失禁 恐併發產後憂鬱

2018-01-03

文／曾翌捷

歷經生產的諸多波折，小雀（化名）總算生下了一個白胖小子。然而，產後無法控制的尿失禁和會陰疼痛，卻也讓她飽受折磨。家人看著她終日以淚洗面，趕緊帶她到婦產科門診就醫。

據統計，約有53%-79%經陰道分娩的產婦會有不同程度的會陰撕裂傷。雖然絕大部分都只是輕微的一度或者二度撕裂傷，經過醫師仔細縫合後多半無礙。但是仍有高達11%的產婦會經歷傷及肛門括約肌的嚴重損傷，導致不同程度的大小便失禁或是會陰疼痛，影響產後恢復。

根據美國醫師卡洛琳．史文生（Carolyn Swenson）研究團隊發表在美國婦產科醫學會期刊的論文，針對產後因會陰疼痛或是大小便失禁而轉診至婦女泌尿專科進行後續諮詢與協助的患者，以愛丁堡產後憂鬱量表測試受訪對象的憂鬱症狀，結果顯示評分總和大於10分，被診斷為疑似產後憂鬱症的比率高達15%，而產後憂鬱症在一般大眾的盛行率僅約9%。說明了產科嚴重撕裂傷對產婦在生理與心理的衝擊。

產前按摩 減少嚴重裂傷風險

即將生產的準媽咪們，該如何預防嚴重的會陰撕裂傷呢？臨床研究顯示，對於首次經陰道分娩的產婦，如果能從妊娠34週開始，自行或是由伴侶協助，以手指進行會陰按摩，能改善會陰的彈性與延展性，有助減少醫師執行會陰切開的比例，並減少嚴重會陰撕裂傷發生的機率。

也有一項大型統合分析指出，在第二產程中進行會陰按摩或是對會陰進行熱敷，也能降低嚴重會陰撕裂傷的風險。

骨盆底肌肉訓練 減緩尿失禁

若產婦仍不幸受創於嚴重的產科撕裂傷，除了在第一時間仔細縫合傷處，並預防傷口感染以外，預防便秘的發生以及日後的骨盆底肌肉訓練，也是不可或缺的。

如果大小便失禁或會陰疼痛情形在產後3個月仍遲遲不見改善，也千萬別忌諱就醫，以免錯失治療的先機。

（作者為高雄馨蕙馨醫院婦產科醫師）