尿失禁病因多 須對症治療

2017-10-31

記者歐素美／台中報導

75歲陳姓老婦罹患「滿溢型尿失禁」，服藥效果好，於是她把藥分給同樣有尿失禁困擾的妹妹及小姑服用，但是她們吃都沒效。醫師表示，尿失禁原因很多，必須針對病因及病情嚴重度，給予不同的治療方法。

最常見的尿失禁有滿溢型、尿急性及應力性3種，其中「滿溢型」可用藥物治療；「尿急性」要調整生活習慣；「應力性」尿失禁要做「凱格爾運動」，但情況嚴重者則需手術治療。

台中慈濟醫院泌尿科醫師劉昕和指出，陳姓老婦因罹患糖尿病，其神經病變影響膀胱收縮力，只要稍微活動就漏尿，確診為「滿溢型尿失禁」，經服用藥物增加膀胱張力，順利獲得改善。

不料，陳姓老婦把藥分給妹妹及小姑吃，她們卻沒效，劉昕和請她們就診，才知陳婦的妹妹罹患的是「尿急性尿失禁」，就是膀胱太敏感，有尿意時，會不自主收縮，小便憋不住而漏尿；陳婦的小姑則是罹患「應力型尿失禁」，一打噴嚏、咳嗽或搬重物出力時，就會漏尿。

劉昕和表示，尿失禁的原因有很多種，糖尿病、脊椎損傷或子宮腫瘤等，都可能造成尿失禁，一般「滿溢型尿失禁」服用藥物即可改善；「尿急性尿失禁」則屬膀胱過動症的一種，因膀胱神經比較敏感，患者調整生活習慣，少喝咖啡等利尿飲料或寒冷食物等即可改善，也可搭配抑制膀胱敏感度等藥物改善，嚴重時則可注射肉毒桿菌治療，但注射肉毒桿菌可能出現出血等風險。

產婦、停經或年紀大的婦女多半是罹患「應力型尿失禁」，主要是因為防止漏尿的骨盆底肌肉筋膜較鬆，吃藥效果不佳，適合做「凱格爾運動」改善，也就是夾屁股、提肛，以收縮會陰部肌肉，嚴重者則需手術以人工吊帶拉提尿道治療。

劉昕和表示，男女都有尿失禁問題，而且很多患者合併出現不同類型的尿失禁，提醒民眾若平常白天小便超過8次、夜間超過1次就要注意。