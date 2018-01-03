佛心價也無效 郵局學生包裹驟減

2018-01-03

〔記者陳宜加／台北報導〕寒假將至，不少學子打包返鄉過年，中華郵政推出的學生包裹專案，因宅配市場競爭對手越來越多，每年大減二．五萬件。中華郵政表示，學生專案為服務性質居多，低廉價格很「佛心」，未來仍將提供寒暑假到校駐點、上門收件服務。

中華郵政推出學生包裹專案，每年寒暑假前後，派員到學校、宿舍收貨，提供學生寄送往返學校、家中的行李服務，今年首波將於一月五日起至二月九日期間辦理，返校則將於二月下旬辦理。

據中華郵政統計，近年學生包裹件數大幅下滑，一○四年約二十六萬件、一○五年約二十三．五萬件，到去年剩二十一萬件，每年大減約二．五萬件。下滑主因是民間宅配業者近年紛紛搶進校園，競攬學生包裹業務，搭配超商二十四小時代收服務、甚至抽獎或贈禮加強促銷。

中華郵政強調，最大競爭優勢在價格，且有到校駐點服務。以五號箱為例，國內包裹五至十公斤同縣市要價一一○元、不同縣市則要一二○元；超過十五公斤，寄送外縣市要收一四五元，但學生包裹二十公斤以下均只收一百元。

另外，學生常須寄送電腦設備，中華郵政會提供具有緩衝材料的電腦專用紙箱，每箱兩百元；各地郵局也提供暫存並保管服務，開學後可依約定時間將包裹送返學生住宿處。

比較民間宅配業者近年方案，黑貓宅急便的學生包裹每箱收費一百二十元以上，優勢是可全天候至超商寄送；大榮物流則是民眾若自備紙箱，包裹宅配可有與郵局相同的百元價，另提供一百二十元的超大型紙箱。

中華郵政直言，學生包裹為「做公益」，幾乎「送一件、賠一件」，近年包裹市場已成紅海，與民間業者競爭激烈。

曾使用中郵學生包裹的鄒姓女大生表示，業者搶學生客群，價格都差不多，駐點收件服務相對更重要，搬箱子走越短距離越有誘因；送贈品也會影響選擇，有一次民間業者送動漫公仔，她因而放棄中華郵政服務。