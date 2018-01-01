玉山文學獎新詩首獎 被爆抄很大

2018-01-01

〔記者陳鳳麗、方志賢／綜合報導〕南投縣府主辦的玉山文學獎，去年新詩首獎得獎作品「魚池鄉的魚塭身世」，被爆涉及可能抄襲二○一二打狗鳳邑文學獎新詩評審獎「茄萣，魚塭裡的身世」，除地名從茄萣改魚池鄉，詩作內容幾乎一樣；南投縣府文化局表示若確定是抄襲，將追回獎座和四萬元獎金，創作者邱永平也將永久不能參加該賽。

投縣︰若屬實追回獎金

高雄市旗津國小校長楊勝任表示，邱老師今年八月已退休，退休前擔任教務主任多年，她昨日聯絡邱老師，但家裡電話及手機都沒接，無法得知其回應；邱老師的文采不錯，平常也指導學生文學創作，頗有心得。

南投縣謝姓網友在其臉書PO文指出，她向南投縣府文化局檢舉去年的第十八屆玉山文學獎新詩首獎作品、由高雄市退休老師邱永平創作的「魚池鄉的魚塭身世」，該詩作應是抄襲林餘佐的「茄萣，魚塭裡的身世」，林的「茄萣，魚塭裡的身世」在五年前就拿到打狗鳳邑文學獎新詩「評審獎」。

謝姓網友說，她只截到抄襲詩作的一部分，但前幾段相比，兩詩除地名有改，其他幾乎完全一樣。而她提出檢舉後，文化局卻僅回應「會內部處理」，惟如此囂張的抄襲行徑，實在不應在內部講講就算了。

網友稱得主另3作品也抄

謝姓網友的PO文上網後，網友也開始搜尋起底，指邱永平得獎作品中，就有找到四件涉及抄襲，除玉山文學獎這件外，還有二○一六教育部文藝創作獎教師組劇本類得獎作品「火車火廂的人們」、二○一二打狗鳳邑文學獎台語新詩優選「各種的批信」、二○一四第二屆瀚邦華人文學獎散文類大眾組第一名作品「島嶼」，經比對後也都有與其他人的詩作有所雷同。

南投縣文化局長林榮森說，回復謝姓網友檢舉案的「內部處理」是指內部要調查，會聯絡兩位作者追查了解，若真有抄襲將會追回獎金和獎座，而未來審查參賽者的作品，會更嚴格把關。