蘇花落石 車陣回堵「蘇澳大災難」

2017-12-31

〔記者鄭瑋奇、江志雄／綜合報導〕今日是元旦連續假期第2天，交通部國道高速公路局預估全線車流量達118百萬車公里，是3天連假最高的一天。高公局交管組副組長張崇智表示，今日預估南下有60百萬車公里、北上58百萬車公里，不像昨日民眾都集中同時段、路段使用國道。

今日國5上午7點至中午12點，南港系統至石碇各南下匝道、下午3點至晚間8點蘇澳—頭城各北上匝道，實施高乘載管制。

張崇智表示，昨日上午塞車範圍較以往連續假期首日小許多，國道1號南下楊梅端—新竹系統，因為高架與平面車流匯流，國3土城—龍潭因中間有許多遊憩區域，這些路段比較壅塞，但中午過後逐漸紓解；傍晚有出現北返車潮，看起來是當日往返的出遊旅次。

不過蘇花公路南下大塞車，車陣綿延10多公里，一度回堵到蘇澳市區，市區主要道路動彈不得，網友形容「蘇澳大災難」。

蘇花公路114.3公里處，昨天上午發生落石，公路總局緊急封閉管制，南下車流回堵到蘇澳國中，上午7點起，蘇澳市區大塞車，不僅遊客陷入車陣，當地居民也面臨有家歸不得窘境，對此怨聲載道。

李姓網友從冬山鄉搭公車到南方澳進安宮途中，塞在蘇澳市區，在個人臉書大嘆「蘇澳大災難」，其他鄉民留言說，「沒有離峰，只有尖峰」、「元旦接龍好好玩」、「他日會更嚴重」、「元旦是春節預演」。

張崇智表示，許多路段時速不到20公里，主要是瓶頸路段又遇上事故，車流回堵所致。高公局明日上午9點至中午12點，於國1嘉義系統—后里、國3水上系統—大甲間各交流道北上入口匝道，實施高乘載管制。