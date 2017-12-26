2017-12-26

基本工資及勞健保費率

●基本工資從現有2萬1009元調整為2萬2000元，每小時基本工資由現有133元調整為140元

●配合基本工資調整，勞保支出多出2至21元，雇主每僱用1名每月增加14至132元負擔；一般民眾健保費月增2至56元。

●健保第2類第1目無一定雇主或自營作業而參加職業工會者的被保險人，以及第3類農、漁民被保險人的投保金額申報調整為2萬4000元

●健保被保險人住院應自行負擔費用最高金額，調整為同一疾病每次住院3萬8000元，全年累計為6萬4000元

●海外就醫核退金額基準，由國內「特約醫學中心」平均費用為上限，改為以國內「特約醫院及診所」平均費用為上限

●在台灣出生的外國籍新生嬰兒，且領有居留證明文件，應自出生日起參加健保

財經

●「屋簷」、「雨遮」無法站立的虛坪將全面取消登記，不再計入實際使用坪數

●公務員退休金發放改為月發放，但優存金額不變。學校教職員月退休金及遺族月撫慰金，也改為每月發給

環保

●擴大限制購物用塑膠袋使用對象，新增藥局、醫療器材行、3C設備零售業、書籍及文具零售業、洗衣店、飲料店、西點麵包店等7大類，不得免費提供購物用塑膠袋

●洗髮用化粧品類、洗臉卸粧用化粧品類、沐浴用化粧品類等6大類產品不得添加塑膠微粒

交通

●使用台鐵月台票、月台證進月台，每次最長停留時間訂為1小時，無正當理由逾時可加收15元

●新型式小型車須配備晝行燈或啟動即開啟頭燈功能之頭燈

●電動小型輕型機車、電動輕型機車等5款號牌，將有專屬電動機車車牌

兵役

●停徵82年次以前出生的役男服常備兵役，全數轉服替代役；83年次以後出生役男仍可以家庭、宗教因素申請服替代役，軍事訓練役男不須「下部隊」

政治

●具有居留身分的中國及港澳居民入出境，取消查驗表，不用核蓋入出境戳章。以小三通方式來台的大陸人士，不必再持G簽注

●無戶籍國民僑生、僑外生申請居留證，可在線上申請居留、延期或變更登記。持「外來人口自然人憑證」的外國人，能在線上查詢有無被禁止出國

地方政府

●台北市：提供行車事故影像獎勵金；自行車違停拖吊將收取移置費及保管費

●高雄市：生育津貼由前3胎分別為6000、6000、4萬6000元，調整為1萬、2萬、3萬元；秋冬空污嚴重時期，各級學校禁辦運動會或園遊會

●宜蘭縣：實施「宜蘭縣農業用地申請興建農舍及農業設施容許使用審查辦法」，放寬農舍興建限制，不用再臨路臨側

（資料來源︰政府各單位）