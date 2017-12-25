烏金來了 聯春滿號捕撈到2萬多尾

2017-12-25

南部僅剩唯一捕烏船隊

〔記者蘇福男／高雄報導〕「烏金來了！」南部碩果僅存的高雄興達港捕烏船隊「聯春滿」號漁船，連日來在台南將軍海域捕獲2萬餘尾烏魚，漁船返回興達港卸漁獲，熱鬧滾滾。

每年冬至前後10天，是茄萣烏魚洄游旺季，茄萣興達港和梓官蚵仔寮漁港曾是南部兩大捕烏魚漁船的集結基地，但由於烏魚捕獲量銳減，捕烏船隊紛紛解散，目前南部僅剩一組「聯春滿」號捕烏船隊。

興達港區漁會理事長郭木村表示，聯春滿連日來紛傳捷報，前幾天才在台南將軍海域捕獲6、7000尾烏魚，前天上午又在附近海域捕撈到2萬多尾烏魚，下午返回興達港卸貨，4個鐘頭才卸完。

水卵無法製烏魚子 收購價腰斬

據了解，目前大盤商向漁船收購一尾烏魚價格約在120元上下，雖然聯春滿捕撈到2萬多尾烏魚，但其中有不少「水卵」，無法製成烏魚子，因此收購價格腰斬，令船東扼腕不已！

聯春滿號漁船船長吳聯明說，烏魚對水溫很敏感，最喜歡在攝氏20、21度的水溫環境洄游，氣候影響海水溫度，也是造成烏魚捕獲量銳減主因之一，雖然烏魚捕獲量無法同日而語，但烏魚每年仍按時洄游茄萣，聯春滿號漁船和茄萣地區舢舨每年仍有數萬尾烏魚進帳。

郭木村表示，茄萣海域烏魚可捕捉到隔年元月，從種種跡象顯示，烏魚目前尚未洄游至茄萣海域，烏魚捕撈仍大有可為，目前統計捕獲量尚言之過早，今年製作烏魚子的烏魚卵原料1台斤1300元，價格跟去年持平。