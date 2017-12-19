駕馭獨輪車 妥瑞兒拚了

2017-12-19

文／王煇雄

小T（化名）在小六時，跟著父母就醫。因為反覆眨眼、咧嘴、擤鼻和清喉嚨1年多了。就醫前3週，開始出現歪頭，且越來越不專心、怕黑、忍不住聞東聞西，但睡熟後就不會了。

當時他很害羞，幾乎都由T爸代為發言，明顯畏縮，一點也不敢表達，雖然私底下話多、愛插嘴，但口齒不太清晰，甚至有時會口吃。但是很聽話，就醫後，不再吃巧克力和喝含咖啡因的飲料。

隔年暑假，T爸陪著小T參加台灣妥瑞症協會主辦的獨輪車夏令營。剛開始他都一個人躲到沒人的角落練習，倒是T爸練得比他更用心、更賣力、更放得開。

獨輪車訓練平衡、協調與專注，更重要的是學會了，可以讓自信心大增，這些都是妥瑞兒最欠缺的。

妥瑞兒有一個很活躍的大腦，但往往只會負面思考，想到最後什麼都不敢，例如游泳怕淹水，騎單車怕摔傷，看不到媽媽就怕她走了，廁所暗暗的，就怕有鬼不敢進去，寧可宅在家裡當趴趴熊、畫畫，就不願去運動。

妥瑞兒大多不睡午覺，很多都被老師指定當風紀股長。偏偏他們常把「好無聊」掛嘴邊，卻什麼大事也不要做。

獨輪車是最難上手的活動，但它好像專為妥瑞兒設計，剛好補足了妥瑞兒欠缺的那片拼圖，馬上轉變妥瑞兒的生理與心智表現。

後來獨輪車進階班訓練都有看到小T父子的身影，小T快速進步，不再躲在角落，語言表達也越來越清晰，更重要的是症狀越來越不明顯。

T爸說，他訂了許多激勵小T練獨輪車的獎勵辦法，結果小T的學校成績也有很大進步，人際關係越來越好；兩年後，在台灣妥瑞症協會的年會中，小T分享了他自己練車的心路歷程，說得頭頭是道、條理分明。T爸說全是小T自行準備的。

後來T姊加入獨輪車俱樂部，全家一起練獨輪車曲棍球，在2017年的香港獨輪車賽中嶄露頭角，正積極準備前進2018暑假在韓國首爾舉行的UNICON19比賽。

（作者為林口長庚醫院兒童神經科醫師）