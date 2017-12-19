天冷狂嗑鍋 當心胃腸受不了

2017-12-19

文／楊國鑫

45歲張小姐（化名）本身有重口味的飲食習慣，愛吃麻辣鍋、羊肉爐、薑母鴨，也愛吃韓式料理。

幾鍋下肚 女急性胃黏膜病變

最近業務應酬較多，一連幾天「追鍋」吃得不亦樂乎，不料某天應酬回家後，肚子一陣陣悶痛且解黑便，趕緊到醫院掛急診，經胃鏡檢查，發現是嚴重的急性胃黏膜病變合併胃潰瘍出血，後來住院治療1星期才返家休養。

急性胃黏膜病變是指患者在身體遭遇嚴重創傷（包含燒燙傷、重大外傷、複雜手術後、多重器官衰竭、敗血症等）、過大的心理壓力和障礙（包含精神創傷、過度緊張等）、藥物（包含阿斯匹靈、非類固醇抗發炎藥物、抗凝血劑、抗癌藥等）或食物（包含重口味的飲食或酒精性飲料）的直接刺激下，整個胃的黏膜發生程度不一的受傷。

胃鏡檢查可以發現瀰漫性的糜爛性胃炎、出血性胃炎或胃潰瘍，病理切片會發現胃黏膜糜爛、表淺處潰瘍和出血的變化；發生的當下，患者會有上腹部不適、上腹痛或嘔吐的症狀，若是疾病進展到後期，則會出現吐血或解黑便的情形，若未及早處理，甚至會發生胃腸穿孔的併發症，需要緊急開刀救治。

一到秋冬的季節，胃腸科門診或急診就擠滿了胃腸不適的患者，近年來，就診者的年齡有年輕化的趨勢，主要跟飲食有很大的關係；天氣越冷，大家越喜歡到有麻辣鍋、羊肉爐、薑母鴨的餐廳聚餐，吃多就吃出問題了。

此外，有許多異國料理是重口味美食，這些飲食都是造成胃腸不適（包含胃食道逆流、急性胃黏膜病變、胃或十二指腸潰瘍、功能性胃腸疾病等）的元凶之一。

重口味吃太多 也易造成不適

重口味的料理常會加辛香料和酒來提味，這兩者都是誘發胃腸不適的因子之一，如果聚餐時又喝酒，對於本來胃腸就不好的人，更容易造成胃腸的問題。

建議平時要養成良好的飲食習慣，包含定時定量、細嚼慢嚥、減少吃重口味（包含過度酸、甜、苦、辣）料理的頻率、吃重口味料理或喝酒前不要空腹，減輕胃腸的負擔。

再次強調，民眾要改掉胃腸不適時自行服用胃散、胃藥等成藥的習慣，還是要就醫由醫師評估病情，避免延誤治療時機。

（作者為彰濱秀傳紀念醫院肝膽胃腸科主治醫師）