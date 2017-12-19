手臂骨折難伸展 肌腱轉移術幫大忙

2017-12-19

記者陳建志／台中報導

台中一名印傭Sura幾個月前不小心被自動軌道門夾傷手臂，造成肱骨中段骨折，就醫後雖打上鋼板，但手腕、手指卻無法抬起、伸展，因術後3個月還是沒改善，擔心遭遣返再度求醫。

醫師研判是「橈神經受損」，決定為她進行「肌腱轉移術」，術後手腕及手指已逐漸恢復功能，醫師提醒橈神經受損若3至6個月還未恢復，要儘快就醫解決，以免錯失黃金治療期。

31歲的Sura，4個月前在雇主家，右上臂肱骨不慎遭自動軌道門夾傷骨折，送醫後打上鋼釘、鋼板治療，但術後卻發現手腕舉不起來，手指也無法伸展，原以為會慢慢恢復，但經過3個月還是沒起色，趕緊轉院治療。

台中長安醫院副院長林茂仁表示，患者求診後發現手腕可以彎曲，評估正中神經沒有受損，但控制伸肌的橈神經受損，可進行「肌腱轉移術」。此手術是挑選3條正常運作的肌腱，接到失去功能的手腕、大拇指和4根手指上，術後至今一個月，患者手腕和手指功能已慢慢恢復。

林茂仁提醒，此類患者手術後初期為避免接合的肌腱斷裂，平日都要戴上手部護具，並以夾板固定手腕，每根手指也都有套子保護，並以橡皮筋拉線連結手腕，術後2、3個月確定接合肌腱復原良好，就要勤做握緊、放開的手部復健。

林茂仁表示，除外力造成的肱骨骨折，役男丟擲手榴彈也常出現肱骨骨折，若橈神經只是輕微受損，通常能在3至6個月慢慢復原，但若手腕、手指還是無法正常運作，就要趕快就醫治療，才不會因肌肉萎縮錯失黃金治療期。