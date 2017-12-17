《健康聚寶盆》人工膝關節手術 復健運動很重要

2017-12-17

圖‧文／蘇伯峰

70歲的李伯伯退休後，每天都會步行到附近的社區活動中心，與一群退休夥伴聊天、唱歌、參加旅遊活動，但是最近這半年，李伯伯的右邊膝蓋越來越痛，痛到幾乎沒辦法走路，就醫後醫師診斷為退化性膝關節炎，嚴重關節磨損，建議進行膝關節置換手術。

術前、術後都要動

但李伯伯看隔壁鄰居做了膝關節置換手術後，雖然行走正常，也沒有疼痛的問題了，但是膝蓋卻沒辦法彎曲，因此一聽醫師建議要手術，李伯伯猶豫再三、遲遲不願接受手術。

其實人工膝關節手術前和手術後的復健運動可以增進血液循環，減少術後關節腫脹，以及增進肌肉力量，但是許多患者因害怕疼痛不敢活動、或誤以為手術後須休養好久才可活動，甚至因不知該如何居家復健運動，才會造成關節僵硬無法彎曲，或因缺乏運動造成肌肉萎縮，進而影響日常生活。

家人安排李伯伯再次回診，經過醫師詳細解釋，膝關節置換手術前安排先到復健科進行評估及衛教，並請李伯伯回家開始練習復健運動，訓練腿部肌肉力量，術後安排物理治療師到床邊指導復健運動，只要術後返家持之以恆進行復健，並不會有膝蓋無法彎曲的情形。

經醫師一番解釋，李伯伯終於同意接受手術，術後也認真配合物理治療師指導，從住院期間就在家人陪伴下，使用助行器練習行走，出院後回診檢查，李伯伯的膝關節活動度非常好，也不需要用助行器輔助行走了，很快就可以參加社區老人會的旅遊活動！

◎術前和術後的復健運動：

●足踝幫浦運動：增進循環（圖1）

平躺膝關節放鬆伸直，腳板往上翹停留3-5秒後往下壓，停留3-5秒，每回重複做10-20次。

●直膝抬腿運動：維持及增進肌力（圖2）

平躺，將一腳向上抬高，停留3-5秒後放鬆，兩腳每回各做10-20次。抬高時腳保持平直，勿向外翻。

●小幅度彎膝直膝運動：維持膝關節活動度（圖3）

平躺時腳伸直，雙手放身體兩側，膝蓋往內彎曲，再慢慢伸直。將膝關節彎曲至最大角度，維持10秒之後慢慢伸直，每回重複10-20次。

（作者為彰化基督教醫院骨科部主治醫師）