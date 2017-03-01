醫病》「新月形」微創人工膝關節置換手術 助銀髮族重拾「膝」望
2017-03-01 17:31
〔記者蘇孟娟／台中報導〕不少銀髮族飽受退化性關節炎所苦，但多抱持能忍則忍態度，也不願手術改善，台安醫院雙十分院副院長黃鐙樂指出，「新月形」微創人工膝關節置換手術能依病人情況針對軟組織做最適當調整，術後不必特別復健、恢復快，甚至術後一週有9成不必靠助行器即能正常行走，讓老人家重拾自由行動的「膝」望。
黃鐙樂指出，老化常會讓銀髮族出現退化性關節炎，但不少年逾80的老人，明明退化性關節炎已不良於行，卻又怕開刀，採取能忍就忍的態度。
黃鐙樂指出，膝蓋的退化性關節炎就是關節表面的軟骨磨損，忍耐或吃藥均不會讓軟骨再生，實情是當一側的膝蓋疼痛，人自然會把走路的力量改以另一腳支撐，忍到後來就是加速另一膝關節快速退化，或因膝無力，只好靠腰力由坐到站起來，長期也造成腰部痠痛。
黃鐙樂指出，膝蓋有伸直、彎曲、外旋、內旋、外翻與內翻等共6個活動角度，目前「新月形」微創人工膝關節置換手術，根據病人的軟骨磨損情況、變形角度、體重等因素考量下，進行軟組織最適當的調整，讓人工關節與軟組織的合適度與鬆緊度更貼合病人的情況。
黃鐙樂說，因為是根據病人的情況量身訂作的手術，因此有半數病人術後第1天就能持拐杖行走，第2天即能出院，更有9成病人術後一週不必靠助行器可以自由行走。
黃鐙樂指出，他有不少病人均是年過80，原本因退化性關節炎飽受不良於行之苦，現在術後多能自由活動甚至運動，建議民眾若發現走路膝關節會痛或有聲音時，就應受檢查，並配合治療，多能維持正常的生活品質。
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