加馬刀治療腫瘤 救回喪失聽力

2017-12-17

圖‧文／黃全福

31歲的劉先生3年前開始有耳鳴情形，原以為是工作壓力大，心煩氣躁引起，但漸漸地感覺別人講話的聲音越來越小，於是到耳鼻喉科求診，卻並未發現耳朵有器官上的問題，只是他的聽力還是持續下降，最後都聽不到任何聲音，聽力檢查確診他的聽力完全喪失。

焦急的劉先生到處求醫，輾轉來到門診，經磁振造影（MRI）檢查，發現其顱內左側長了聽神經腫瘤，而且有3.5公分大，腫瘤壓迫聽神經，導致聽力喪失。

加馬刀不是刀

雖然找到聽力喪失的禍首，但劉先生害怕開顱，於是接受加馬刀放射手術治療。

加馬刀不是刀，而是一部可將放射線聚焦的儀器，用聚焦高能量精準地破壞腫瘤細胞，使腫瘤縮小。

劉先生只治療一次，聽力就有了改善，追蹤近4年，不僅成功治療腦瘤，喪失的聽力也奇蹟似的逐漸進步恢復到可用的程度。（圖1）

適合治療小的聽神經瘤

醫學報告顯示，12對腦神經中腫瘤最常發生於聽神經，早期會出現暈眩、一側耳鳴或聽力逐漸變差的情形，若能早期就醫，腫瘤通常不必太大就可診斷出來。

尤其近年來，核磁造影儀器的普遍使用，小到0.5公分的腫瘤也能檢查出來，因此小的聽神經瘤早期診斷的比率逐年提高，相對地大於3公分以上才發現的腫瘤也漸漸減少。

加馬刀放射手術適合治療小的聽神經瘤，因為聽神經腫瘤與顏面神經（臉部運動）緊密相鄰，傳統手術有傷及神經造成顏面半邊麻痺的風險，但加馬刀屬於微創手術，對於顏面神經及三叉神經（臉部感覺）的損傷接近於零，腫瘤治療的成功率可達95%以上，聽力保留70-80%的病患可維持在治療前的狀態，治療也不需住院，不必全身麻醉，不需開顱，對病人相對安全。

3公分以上的聽神經瘤一般主張先接受開顱手術，有殘留的再用加馬刀治療，但也有病患不適合或不願開顱手術就直接選擇加馬刀。

加馬刀順形治療的微創特性（圖2），較不傷害已受損的耳蝸神經（聽力），使其腫瘤變小後，聽覺功能漸漸恢復（圖3）；以劉先生來說，31歲時就發現並治療，神經功能恢復也比較好。

（作者為彰濱秀傳紀念醫院加馬刀中心醫師）