右耳聽力惡化 聽神經瘤作怪
記者林惠琴／台北報導
現年44歲的劉小姐，從國中起，右側聽力逐漸變差，但無其他不適且左側聽力正常，因此一直不以為意，直到2013年右側耳朵幾乎聽不見，且有耳鳴情形，舌頭更出現如同被針扎的刺痛感，止痛藥無效，連吃東西、喝水通通不行，進一步就醫檢查發現，原來是顱內有超過3公分大的聽神經瘤！
收治個案的台北榮總耳鼻喉頭頸部耳科主治醫師王懋哲表示，「聽神經瘤」又稱為「前庭神經鞘瘤」，位於顱底下方，屬於腦瘤的一種，是良性且生長緩慢的腫瘤，平均每年只會生長0.1公分；但若是持續擴大，而患者未加以理會的話，可能會壓迫到腦幹與小腦，進而影響日常生活的行為能力。
王懋哲指出，聽神經瘤發生率約十萬分之一，常見於40至50歲族群，主要症狀為持續惡化的單側感音聽力損失、耳鳴；其他依照腫瘤大小與壓迫位置不同，可能會有臉麻、痛，以及顏面神經麻痺、不平衡、腦積水、易嗆咳吞嚥困難、頭痛等，甚至可能無法閉眼、微笑、嘟嘴。
王懋哲補充，聽神經瘤的治療方式依照患者的年齡、殘存聽力與腫瘤大小有所不同，大致可分為3種，其一，持續追蹤觀察，幾乎60%的小型腫瘤均可採取此種方式，只要未再擴大，終其一生可能不用手術；其二，若是腫瘤有持續生長、大小在3公分以下，可能要進一步使用立體定位放射手術；其三，萬一腫瘤大於3公分，就須以外科顯微手術處置。
罹患聽神經瘤的劉小姐，2013年底由台北榮總神經外科、耳科醫師組成的多專科醫師團隊施行手術，成功切除聽神經瘤，雖然現在右側耳朵已經聽不到，但所幸顏面神經功能未受影響，追蹤至今也無復發情形。
劉小姐說，自己一聽到要動手術時，內心十分害怕，甚至因為心理壓力造成一度呼吸困難，但後來學習放鬆心情，總算挺過治療，且術後3個月就能開車、4個月就能上班，呼籲跟她一樣的病友不要恐懼，只要好好接受療程，就有機會重生。
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