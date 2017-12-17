冷氣團來襲 今明全台冷颼颼

2017-12-17

〔記者吳柏緯／台北報導〕冷氣團發威！中央氣象局表示，今天到週一清晨，將會是這波強烈大陸冷氣團影響台灣最為劇烈的時間，全台都能感受涼意，甚至寒意。今天清晨中部空曠地區更有可能下探十一度，有機會刷新入冬以來的低溫紀錄。

境外霧霾到 雲嘉南恐紅害

此外，根據環保署的預報資料顯示，今天雲嘉南、高屏地區與金門馬祖，空氣品質仍呈現對敏感族群不健康的橘色提醒，昨天晚間大陸冷氣團南下，帶來境外污染霧霾，北台灣富貴角出現五十三微克立方米的PM2.5，萬里也開始上升，預計深夜抵達中部，預計今天上午到達南部。

雲林沿海及空曠地區今天因為地表風速偏大，河川揚塵現象也將導致PM10偏高，空氣品質更有可能上升至對所有人都不健康的紅色警示。

氣象預報員張承傳說明，今天台灣北部的低溫與昨天差不多，在十三度左右。但由於大陸冷氣團持續南下，中南部與花東地區的民眾今天將會明顯感受氣溫下降。

中南部與昨天相比，今天氣溫大約下降三到四度，約落在十五到十七度；花東地區的下降幅度更大，約降六至七度，平均溫度大概也只有十七度上下。雖然全台冷颼颼，不過張承傳也提到，高雄與屏東的高溫仍可達廿二度左右。

張承傳表示，今天清晨中部沿海的空曠地區，低溫有可能下探到十一度，全台的降雨可望趨緩，僅剩北部迎風面有陣雨，包含高雄與台中等地，天氣都較為穩定，雲量也比昨天少。