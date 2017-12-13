送病童耶誕大禮 林志玲捐百萬設備

2017-12-13

〔記者林惠琴／台北報導〕「人美心更美！」繼二○一五年捐贈冷凍消融儀給台大兒童醫院，替病童治療心律不整問題後，藝人林志玲昨日再度送上耶誕大禮，捐贈一台價值逾百萬的電子式支氣管鏡系統，讓生病的小孩獲得更好的醫療，並且親自到病房探視小朋友，與孩子們提前歡慶耶誕節。

台大兒童醫院表示，支氣管鏡檢查系統是兒童重症加護病房的重要設備，可觀察病童呼吸道異常等即時病情變化，並立即治療包括移除異物濃痰、氣球擴張及放置支架等，避免患者出現缺氧，能縮短疾病病程，改善醫療成效。

台大兒童醫院指出，公立醫院受限於預算編列必須符合政府採購流程，老舊的支氣管鏡系統無法更新，林志玲得知院方的困難後，立即聯繫表達希望幫助病童的醫療資源，並在昨日捐贈，溫暖所有病童的心。

林志玲昨日也到台大兒童醫院的病房探視小朋友，一位要接受開刀的小女孩，有些虛弱、發不太出聲音，但見到志玲姊姊一起跳妖怪手錶的舞、舒緩緊張心情；另一位已臥病在床近一年的小男孩，則是勇敢地第二次下床走動，就是為了見到志玲姊姊，滿滿正面能量。

林志玲曾在二○一五年捐贈一台要價亦超過百萬的冷凍消融儀給台大兒童醫院，替病童治療心律不整問題，至今超過七十位患者受惠，最小的年齡為四歲，體重最輕的只有二十公斤，整體成功率高達九十八．四％，且沒有任何併發症。