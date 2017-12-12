進食牙酸痛敏感 疑裂齒症

2017-12-12

記者王俊忠／台南報導

45歲的陳女士進食時，右下第2大臼齒會酸軟無力，她懷疑是蛀牙，但X光檢查沒有明顯蛀牙，不過，咬合面有嚴重磨損凹陷。醫師詢問後得知，她有磨牙習慣，牙齒咬合面出現細小裂痕。

醫師提醒，若裂齒情形嚴重，裂到牙根，可能使整顆牙齒報銷，提醒民眾飲食時，只要咬到特定角度就會出現酸痛敏感等不適時，有可能是裂齒症，需儘快就醫診治。

台南市立醫院牙科醫師張玉麒表示，陳女的牙齒裂痕遇到冷熱刺激時，會因裂縫影響齒髓神經，出現敏感或疼痛症狀；咬到硬物時，咬合力會使牙裂齒縫更加嚴重而酸軟無力，因此他建議陳女睡覺時，口腔配戴軟性咬合板，經過2星期後回診，症狀大有改善。

若磨牙導致 睡覺可戴咬合板改善

當牙齒接觸冷、熱刺激或咬到硬的食物時又酸又痛，很多人常誤以為自己是敏感性牙齒。張玉麒表示，牙齒敏感多因琺瑯質耗損、失去保護功能，有多種因素會造成牙齒不適，裂齒症就是其中之一。

張玉麒說，陳女的裂齒症是牙齒長期過度使用或磨耗導致牙面產生細小裂痕，肉眼難以看出，較難診斷。如果吃東西時，咬合力量大、本身牙齒脆弱、愛吃酸食、有夜間磨牙習慣或愛吃檳榔者，這些是裂齒症好發族群。

裂齒症會提高牙齒斷裂機率，症狀輕微者可嘗試使用咬合板，以平衡咬合力量；症狀嚴重者必須以牙冠保護牙齒，避免病情更惡化；更嚴重的人可能要根管治療，移除發炎齒髓才能解決問題。