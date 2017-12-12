《謠言終結站》拉筋長不高？ 醫師說免驚啦！

2017-12-12

記者林彥彤／台北報導

拉筋是學舞蹈或跆拳道才藝必做的動作，不過坊間流傳「不能讓未抽高的小孩太早拉筋，就怕日後會長不高」，以致部分家長嚴禁小孩學舞蹈或跆拳道等才藝。對此，醫師表示，適度的拉筋不會抑制身高發展，反倒能保護骨頭避免受傷，呼籲家長不須過度擔心。

反能保護骨頭避免受傷

中華民國骨質疏鬆學會常務理事吳至行說明，拉筋並不會抑制小孩的身高發展，因為伸展的是骨骼上的肌肉，這個過程可以刺激骨骼，對骨骼形成保護作用，同時讓肢體更協調，因此游泳、跑步、舞蹈或是跆拳道等運動前，暖身時都需要拉筋伸展。

亞東醫院兒童與矯正骨科主任藍宗裕也說，拉筋不會影響小孩身高的發展，因為身高主要與基因、營養及睡眠有關。一般來說，父母高的，小孩也通常會較高䠷，在成長階段，營養足夠，骨頭才有生長原料。

藍宗裕表示，女生平均抽高的黃金期是10至12歲、男生則是12至14歲，許多父母為了讓孩子長高而到處求偏方，但其實最好的良藥就是睡飽，因為睡眠期間是體內生長激素分泌最大量的時候，若讓孩子熬夜或是睡眠不足等，都會抑制激素的分泌。

吳至行提醒，適度的拉筋有助於刺激骨骼，讓骨質更密、更長等，但要注意循序漸進、慢慢伸展，若操之過急，造成拉傷時，就必須要找專業醫療人員接受正規治療。