臨時工假天菜大廚 騙倒飯店

2017-12-09

〔記者葛祐豪、蘇金鳳／綜合報導〕真是瞎爆了！

高雄Hotel WO飯店未仔細查證，去年底邀請一名自稱德國米其林餐廳的主廚到飯店舉辦米其林饗宴，卻遭踢爆，這名老外不是米其林廚師，只是餐廳臨時工！

Hotel WO飯店昨在臉書致歉，但把責任推給「媒體錯誤報導」，強調是因看到電視美食節目與新聞報導「為愛走天涯的米其林天菜大廚」，認為這位弗拉迪（Vladimir Keller）有話題性，才邀他合作，於去年十二月十二至十八日舉辦米其林週 「德國天菜大廚來上菜」活動。

這位冒牌米其林廚師沒有吸引力，一星期下來只賣了九萬多塊，以晚餐一客一七八○元換算，約只有五十個客人消費。飯店業者坦承，未事先求證弗拉迪在德國餐廳工作經歷，事後還衍生風波，因弗拉迪拿著飯店外的餐飲單據要報帳，飯店拒付，弗拉迪於今年六月寄來存證信函，要求飯店賠償一二○多萬元。

據了解，弗拉迪平時以「為愛走天涯的白色天菜大廚」名號，在台中逢甲夜市賣蛋糕，的確曾有媒體採訪過，但民眾多認為飯店「邀請人之前，自己也應該做身分的查證」。

這起冒牌米其林廚師事件會曝光，是因熱心網友向弗拉迪以前任職的德國Kochu Karu米其林餐廳求證，餐廳回信，弗拉迪只擔任過四十五小時的臨時工。

飯店：可全額退費

Hotel WO飯店經理蔡志傑表示，去年底米其林週來消費的顧客，可憑用餐佐證全額退費，若無發票，只要有拍照打卡等相關證明，一樣全額退費。Kochu Karu餐廳要求飯店將弗拉迪合作的文宣刪除，並公開發表聲明澄清，飯店目前不願對弗拉迪追究責任，但德國餐廳可能會對弗拉迪提告。

弗拉迪的台籍莊姓女友昨反駁說，與飯店合作時，弗拉迪未特別強調是米其林餐廳主廚，她也只知弗拉迪曾在Kochu Karu餐廳工作。

逢甲夜市管委會會長凌森耀表示，早在今年初，弗拉迪曾進入逢甲夜市賣蛋糕，當時還有電視美食節目要來採訪，被管委會拒絕，因管委會早知對方名號不實，在他進來二、三天後，就要求他離開，不要進入夜市賣。