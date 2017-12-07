國光自製四價流感疫苗 首批已上市

2017-12-07

記者吳欣恬／台北報導

國內公費流感疫苗從每年10月開始施打，但現行公費流感疫苗都是三價疫苗，約半數是由國光生技供應。國光生技昨公布首支國內自製研發的四價流感疫苗，首批兩萬劑已正式鋪貨上市，民眾可自費施打。

台大醫院家庭醫學部主治醫師盧佳文指出，三價流感疫苗是兩種Ａ型疫苗株加上一種Ｂ型疫苗株，四價流感疫苗則是再增加一種Ｂ型疫苗株。Ａ型流感病毒種類多，疫苗無法全打，但Ｂ型流感就只有兩種，四價流感疫苗即可全涵蓋。

盧佳文說，每年流感引發重症的病例中，約有1/3至1/2是Ｂ型流感，四價流感疫苗已是世界趨勢，站在學術的角度上，四價疫苗是比三價好，但兩者的價格也確實差很多。

目前國際其他藥廠所生產的四價流感疫苗，民眾自費施打約850至1000元，國光生技的四價疫苗預計也在此價格範圍。

疾管署副署長羅一鈞指出，公費流感疫苗如果要從現行的三價改為四價，採購成本將會增加一至兩倍。過去也有專家建議是否改為四價，但考量增加的成本，會在明年上半年流感疫苗專家諮詢會議中再討論。

國光生技董事長詹啟賢指出，國光四價流感疫苗年產量可達1500萬劑，除了已在台灣上市，未來也將以國光生技自有品牌推向國際市場，包括東南亞、東北亞、歐洲及中國等。