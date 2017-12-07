《謠言終結站》嚼檳榔易致癌 無法消毒口腔

2017-12-07

記者陳建志／台中報導

台灣口腔癌患者中，近9成有吃檳榔習慣，不過「紅唇族」間卻流傳「吃檳榔可以消毒口腔，不吃反而會得口腔癌」的說法。醫師表示，吃檳榔的傷害雖非立即性，但只要養成嚼食習慣，8到25年後就會演變為口腔癌，即使戒掉一段時間，還是可能罹患口腔癌，民眾切勿聽信傳言。

戒掉 仍可能罹口腔癌

亞大醫院耳鼻喉部頭頸外科主任陳亮宇指出，門診中有一些病患誤以為「檳榔有消毒作用，一旦不嚼檳榔會損害牙齒」。細問後才知道，原來是不少吃檳榔的民眾在嚼檳榔一段時間後，口腔內出現紅斑、白斑、疣狀增生以及黏膜下纖維化等癌前病變，他們因擔心罹患口腔癌趕緊戒檳榔，但過了幾年後，癌前病變形成口腔癌，讓紅唇族誤認戒檳榔無效，「不吃檳榔反而會得口腔癌」。

陳亮宇表示，台灣口腔癌患者中，有9成都有吃檳榔的習慣，罹患人口以25至44歲的青壯年居多，若合併有吸菸、飲酒及嚼檳榔者，則罹患口腔癌的機率更是無上述習慣者的123倍，機率實在很高。

部分吃檳榔的民眾認為，只要不加紅灰、白灰或荖葉就不會得口腔癌，其實這是錯誤觀念，因為俗稱的「菁仔」，也就是檳榔果中所含「檳榔鹼」早被確認是一級致癌物，提醒民眾千萬不要吃檳榔。

陳亮宇並說，口腔癌早期的口腔黏膜病變不會有疼痛感，若發現口腔內有類似紅色的天鵝絨斑、白色斑、難癒合的潰瘍，或不規則的硬結塊，以及溝裂狀的組織變化，伴有轉移的頸部淋巴腫塊，都可能是口腔癌的臨床症狀，提醒有嚼檳榔習慣的民眾，除趕緊戒檳榔外，更應定期作口腔檢查，才能早期發現、早期治療。