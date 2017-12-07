「紅光」雷射 除攝護腺「大」患

2017-12-07

記者蘇金鳳／台中報導

61歲的洪姓男子家住澎湖，從事營造業，因攝護腺肥大，一天排尿18次，但他害怕手術，4年來忍受頻尿、滴滴答答的殘尿，甚至尿失禁等症狀，直到日前得知「紅光雷射手術」止血能力強，特別搭機到台中自費治療；昨天他說：「終於可以安心一覺到天亮。」

洪姓男子4年多前開始出現頻尿，有時上公廁，隔壁都換了好幾個人，他仍努力排尿，老是覺得整個膀胱鼓鼓的，甚至偶爾會尿失禁，十分困擾。

日前他從澎湖搭飛機到烏日林新醫院求診，泌尿科碎石中心主任林德祺安排他接受Ｘ光、超音波、驗尿、驗血等檢查後，發現他的膀胱餘尿超過300毫升，攝護腺肥大的直徑達8公分塞在尿道，彷彿塞了一顆小柳丁在膀胱出口，以致小便無法順利排出，必須手術才能解決。

林德祺表示，攝護腺肥大的手術有傳統電刀、雙極電刀，又有紅光、綠光、極光、鈥與銩等雷射手術，與洪男溝通，可採用紅光雷射手術，但需自費。

手術時間短 止血能力強

林德祺表示，紅光雷射手術的優點在於具有強大的止血能力，利用刨除式開法，沿著攝護腺組織跟外膜中間的平面，邊切邊推，把一整個攝護腺分成1-3塊後再推進膀胱，可縮短手術時間。

林德祺表示，民眾如果出現排尿問題，應到泌尿科門診接受相關檢查與診斷，避免一再拖延可能會合併血尿、膀胱結石、腎水腫、疝氣，甚至是尿毒症、急性腎衰竭等問題。