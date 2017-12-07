墾管處「換地計畫」 農地變建地惹議

2017-12-07

重劃次分區 切割生態區及生活圈

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁國家公園正進行第四次通盤檢討（四通），墾管處提出「聚落周邊農業用地變更鄉村建築用地回饋機制」，希望藉此逐步收回生態敏感區私有地，但環團抨擊農地將因此變建地，匪夷所思。

墾管處預計將原來的一般管制區，更動為「管一、管二、管三」的次分區。管一為墾丁大街，管二為一般聚落生活區，管三多數為林班地及公有地。墾管處長劉培東說明，「聚落周邊農業用地變更鄉村建築用地回饋機制」，主要針對高度發展成熟的聚落區，因周邊農地失去耕作價值及聚落擴展需求，規劃為「選定聚落擴大範圍」，讓有意變更的地主或農民，透過向「管三」、生態保護區或特別景觀區的私有地主購買等值土地捐贈國有，而農業用地變更為建地回饋比率為四十％的代金，並以周邊建地土地公告現值的三十％計算。

滿州鄉代會主席︰助聚落解套

墾管處表示，如成功實施，國家公園的敏感區及生態區，有機會從四十五％提升至七十％，總面積達到近七千公頃，對環境保育助益甚大。並強調為了保護農業使用及生態環境，並非所有聚落及農地都適用。

「滿州居民確實需要解套方法！」滿州鄉代會主席莊期文說，許多鄉民的祖產位在生態敏感區，透過這套機制能賣出土地解套。且公有土地及私有土地的界線分明，長期受拘束的滿州聚落能有機會重生。

環團︰交換土地恐涉圖利

有機半島公益協會總召集人鍾乙豪則說，雖支持新的次分區方式，但近年來政府致力推廣恆春半島農業全面有機化的，墾管處竟大開倒車讓「農地變建地」，令人匪夷所思。「交換」更可能出現官商勾結或者圖利意圖，政府需要私人土地時（敏感區），應依法徵收。