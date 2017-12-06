空污法修正跨部協調 台電排污擬部分管制／避免缺電危機 政院版將在修法文字上做更好設計

2017-12-06

〔記者李欣芳、劉力仁／台北報導〕中南部等地區空污問題嚴重，行政院長賴清德盼加速推動空污法修法解決，但面臨身負穩定供電重任的台電是否排除空污法限制的重大爭議，他昨日召開跨部會會議進行整合。據悉，經濟部與環保署在會中仍見解不同，經濟部為避免缺電危機而希望鬆綁，政院的修法方向，則將就台電的污染排放進行部分管制。

政院週四公布草案內容

與會人士透露，台電的污染排放不可能不受限制。不過，是在什麼狀態下要受空污法限制，事涉複雜，必須在修法文字內容上仔細研究。

據悉，賴揆會中裁示，請環保署針對將向行政院院會提報的空氣污染防制法修正草案，再與政務委員協調，看如何在修法文字上做更好設計。

不過，政院官員對賴揆這項會議三緘其口，僅表示賴揆週四就會與民進黨立委便當會溝通空氣污染防制法修正草案，當天會後就會對外公布。

有鑑於中南部空污嚴重，台灣健康空氣行動聯盟十七日將與南部反空污大聯盟串聯，在台中、高雄二地同步舉辦「一二一七反空污抗暖化大遊行」。

賴揆為回應民意要求，決定儘快提出行政院版的空氣污染防制法修正草案，他昨天傍晚召集環保署長李應元、副署長詹順貴、經濟部次長龔明鑫等官員，聽取環保署的修法簡報，並就爭議議題進行會商。

據悉，經濟部會中仍堅持，為求穩定供電，台電等固定污染源的排放標準及燃料成分，若經申請核可，應不受空污法的限制，因為對台灣而言，穩定供電還是很重要，不要因為空污法的管制，搞到缺電，甚至最後發不了電。

不過，詹順貴日前已強調空污法的修法目的是保護環境，呼籲經濟部不要讓該法變成「空氣污染防制『放水法』」。但由於經濟部與環保署看法不同，事涉敏感，詹順貴昨被詢及與賴揆開會一事時，堅持不透露內容，僅說去問行政院。

空污嚴重惡化 環署可自行處置

據了解，會中達成共識為新法第十四條，當環保署判斷某一個區域空氣品質嚴重惡化，必須採取緊急防制作為時，不需要向以往一樣會同經濟部共同處理，彰顯環保單位管制空污的自主性。此外，未來將管制燃煤發電，放寬燃氣發電，促使電廠在顧及電力供應充足無虞情況下，用燃氣發電取代燃煤發電，減少燃煤發電產生的空氣污染物。