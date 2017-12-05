賴揆談空污 不反對台中、雲林減煤發電／空污法修正草案 最快下週四提報行政院會通過

2017-12-05

〔記者陳鈺馥、楊綿傑、黃鐘山、蘇孟娟／綜合報導〕中南部連日空氣品質不佳，引發民怨，台灣健康空氣行動聯盟十七日將在台中市議會廣場推抗議遊行，昨日的首發行動獲六十餘名東海大學師生響應。為避免不滿情緒持續累積，據了解，行政院長賴清德週四將與民進黨立委舉行便當會，商討「空氣污染防制法修正草案」事宜，最快下週四提報行政院院會通過。

據指出，行政院將「空氣污染防制法修正草案」列為本會期優先法案；環保署六月廿三日已預告修法，賴揆十月在立法院答詢也強調，「空氣污染防制法修正草案」將在本會期送進立法院審議。

根據草案規定，將授權地方主管機關劃設空氣品質維護區，並增加檢舉獎金及吹哨者制度，環保署也將在明年四月徵收固定污染源細懸浮微粒（PM2.5）的空污費用。

經部盼供電不受空污法限制

但草案提報院會前，傳出環保署與經濟部意見不合。能源局為求穩定供電及不影響國家能源安全，建議台電等固定污染源的排放標準及燃料成分，若經過申請核可，不受空污法限制。環保署副署長詹順貴則強調空污法修法目的是保護環境，呼籲經濟部不要讓該法變成「空氣污染防制『放水法』」。

賴清德昨接受廣播專訪談及空污問題表示，他擔任行政院長會努力解決問題，減少火力發電廠的燃煤使用量，但台灣的空氣污染來源，三分之一來自中國，三分之一是汽機車移動污染源，三分之一為工廠等固定污染源，其中火力發電只占二．九％。對於台中、雲林等地方政府減少火力發電廠的燃煤用量，他不反對，中央政府也會提出原則性作法，如推廣汽機車減量，並發展電動機車、電動汽車等。

針對台中火力發電廠降載減碳，賴揆曾表示「中部綠電發電多少，中火就降載多少」，台中市議員昨天質疑此言是以台北觀點看待台中。台中市長林佳龍也說，固定污染源有地域性，中火占台中污染源十四．六％，「中電北送」導致用電在全國，污染卻留在地方，僅計算中部的綠能發電量考量中火降載，計算標準不一致，應以全國總量為衡量標準。

至於環團的陳情活動，台中市政府回應，已祭出多重政策降空污，會與大眾共同努力。